Son Buluşma Mersin’de

Malatya Kız Öğretmen Okulu’nun 1965-1966 eğitim yılındaki ilk mezunları, ‘Her yıl bir ilde buluşma’ geleneği kapsamında bu kez Mersin’de biraraya geldi.

Okulun ilk mezunu 61 kişiden hayattaki 58’inden 35’i ilk olarak 2007 yılında Malatya’da buluşarak hasret giderdi. 45 yıl sonra toplanıp eski günleri hatırlayan ve kendilerini mezun eden öğretmenlerini ziyaret eden emekli öğretmeler aldıkları karar doğrultusunda her yıl başka bir ilde biraraya gelerek, buluşmalarını sürdürdü. 5 yıldır hiç aksatmadan bu buluşmayı gerçekleştiren ve sayıları her yıl artan emekli kadın öğretmenler, kendilerinden sonraki dönemlerde mezun olan arkadaşlarının da katılmasıyla gezilerini devam ettiriyor.

2011 BULUŞMASI

Malatya Kız Öğretmen Okulu’nun 1965-1966’da A-B şubelerinden mezun olan ve emekliye ayrılan öğretmenlerden 35’i, ‘Her yıl bir ilde buluşma” sözlerini bu kez Mersin ve Tarsus’u gezerek yerine getirdiler. Tarsus’ta, tarihi Nusret Mayın Gemisi, Antik Kazı Alanı (Roma Yolu), Saint Paul Kuyusu, tarihi evleri ve Kırkkaşık Bedesteni’ni gezen grup ilçeye hayran kaldı.

Grup sözcüsü Ferda Sonyürek, “Bu gezimize 35 kişi katıldı. Mersin’de öğretmenimiz Rıza Vural’ı bulduk onunla eski günleri yad ederek bize verdiği emeğe teşekkür ettik. Burada Tarsus’un tarihi ve turistlik yerlerini gezerek bilgiler edindik. Bu buluşmadaki ana amacımız, hem birlikteliğimizi sürdürmek hem de yurdumuzun dört köşesini tanıma imkanına kavuşmaktır. Bu gezimizde Hatay da programımızda.” dedi.

Gruba, Almanya’dan gelerek katılan Aysel Demirci de yıllık buluşmaların geleneksel hale gelmesinden büyük mutluluk duyduklarını, bu arada Mersin’de ev sahipliği yapan Sakine Yıldırım’ın jestleri ile unutulmaz anılar yarattığını söyledi.