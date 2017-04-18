Son Dakika Açıklaması… Kuvvetli Yağışlara Dikkat

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklmada, kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Bugün saat 12.00’den 20.00’e kadar olan zaman aralığı için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ” Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemiz (Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl) genelinde sağanak ve gökgürültülü sağanak şeklinde devam eden yağışların; bugün (18.04.2017) akşam saatlerine kadar Adıyaman genelinde, Malatya’nın güneydoğu ilçeleri (Kale, Pütürge, Doğanyol) ile kuzeydoğu ilçelerinde (Yazıhan, Arguvan, Arapgir), Elazığ’ın güney ve doğu ilçelerinde (Sivrice, Maden, Alacakaya, Arıcak, Palu, Kovancılar, Karakoçan), Tunceli’nin Merkez, Nazımiye ve Mazgirt ilçeleri ile Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.

Açıklamada; Ani Sel – Su Baskını – Heyelan – Ulaşımda Aksamalar – Kar erimeleri – Yıldırım – Dolu gibi muhtemel risklere karşı vatandaşlar uyarıldı.

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