“Son Derece Özensiz Restorasyon”

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Yazıhan ilçesinde ziyaret ve görüşmelerde bulunan İyi Parti (İP) Malatya İl yöneticileri, çalışmaları ile ilgili bilgi verdiler.

ESOB’DA..

Parti yöneticilerinin ESOB’a yaptığı ziyaretle ilgili açıklama şöyle:

“İYİ Parti Malatya İl Başkanı Sezai Altaş ve yönetim kurulu üyeleri, Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Keskin’i ziyaret ettiler

İl Başkanı Sezai Altaş, Esnaf Ve Sanatkarların sorun ve sıkıntılarını çok iyi bildiklerini ,ekonomide son dönemlerde yaşanan olumsuzlukların en çok esnaf kesimini etkilediğini söyledi. Altaş,” Günlerce siftah yapmadan dükkanını kapatan esnaflarımızın yaşadığı sıkıntılar görmezden geliniyor. İYİ Parti olarak, esnaflarımızın sorunlarını içeren çalışmalar yapıyoruz. Yeni projeler hazırlıyoruz. Biz her zaman esnaf ve sanatkaarlarımızın yanındayız. ”dedi. Altaş, parti çalışmaları ile ilgili Şevket Keskin’e de bilgiler aktardı.

ESOB Başkanı Şevket Keskin de, ziyaretten dolayı Sezai Altaş ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Keskin,Malatya’nın sorun ve sıkıntıları ile ilgili aynı tesbit ve temenniler içinde olduklarını söyledi.”

YAZIHAN’DA..

Parti yöneticilerinin Yazıhan ziyaret ve temasları ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“İYİ Parti İl Başkanı Sezai Altaş ve yönetim kurulu üyeleri,bugün Yazıhan ilçesini ziyaret ederek, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinlediler

İl Başkanı Sezai Altaş ve yönetim kurulu üyeleri, Yazıhan ilçe Başkanı Mehmet Hanifi Ekici ile kent merkezinde ziyaretlerde bulundular. Tarımdaki girdilerin artmasına rağmen, çiftcilere verilen desteklerin yetersiz olduğunu ifade eden Altaş, ”Bir zamanlar tarımda kendi kendine yeten dünyadaki ender ülkelerden biriydik. Şimdi geldiğimiz noktada, samanı dahi ithal ediyoruz. Çiftçilerimizin düştüğü bu vahim durum, yanlış tarım politikalarının bir sonucudur. İnşallah İYİ Parti iktidarında, çiftçilerimiz yeniden üretecek, Türkiye tarım ürünlerini ithal etmek zorunda kalmayacak” dedi.

İYİ Parti İl Başkanı Sezai Altaş, Yazıhan Fethiye mahallesindeki, tarihi önemi bulunan Uzun Hasan Cami’sinin restorasyonunun, son derece özensiz yapılmasından büyük üzüntü duyduklarını da ifade ederek, ”Tarihi eserlerimizi daha özenle korumalıyız” şeklinde konuştu. Altaş, İYİ Parti Yazıhan ilçe Başkanı Mehmet Hanifi Ekici ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar dileyerek, teşekkür etti.”

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