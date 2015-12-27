Son Hafta: 45 Gözaltı
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son bir hafta içerisinde çeşitli suçlardan aranan 45 kişinin gözaltına alınarak adli makamlara teslim edildiğini açıkladı.
Emniyet Müdürlüğü’nün konuya ilişkin açıklaması şöyle:
“Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizin 02.02.200908.02.2009 tarihleri arasında yapmış oldukları çalışmalar neticesinde; yakalanan toplam 45 kişi Adli Mercilere teslim edilmişlerdir.
* 3167 S.K.M. suçundan İbrahim A., Sırrı L., Vahap A., Abdussemet C., Ümit Ç., İbrahim M., Halil Ç., Nalan Ü., :8
* 6136 SKM. suçundan Hüseyin D., Ali H., :2
* 1163 SKM. suçundan Mehmet N.Y.,
* Basit Yaralama suçundan Ramazan E., Erhan Y., Ali Y., Serkan Y., :4
* Hırsızlık suçundan Ali A., Bayram Ç., Hasan Ç., :3
* Yaralama suçundan Mehmet T., Murat B., Ramazan A., Kemal B., :4
* Mühür Bozma suçundan Ali K.K., Ahmet Ö., :2
* Elektrik Hırsızlığı suçundan Hakan T.,
* Dolandırıcılık suçundan Arap K., Erdal B., Hacı B.T., Hüseyin A., :4
* Güveni Kötüye Kullanmak suçundan Hüseyin K.,
* Bakaya Kalmak suçundan Abdullah E.,
* Eşhasa Karşı Müessir Fiil suçundan Hakan E.,
* Müessir Fiil suçundan Hakan T., Ergül Ç., :2
* Tehdit suçundan Hüseyin S.,
* Nafaka Hükümlerine Uymama suçundan Yüksel Ç.,
* İftira suçundan Zuhal T.,
* Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Selahattin Ö.,
* Diğer Kanunlara Muhalefet suçundan Bülent D.,
* Kayıp Şahıs suçundan Serkan P., Dilek G., Mert K., :3
* Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçundan Volkan E.,
* Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet suçundan Nuray K.,
* muhafaza Görevini Kötüye Kullanmak suçundan Fadime S.G.,”