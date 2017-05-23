“Son Maçımızı İstediğimiz Gibi Geçiremedik”

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü İrfan Buz, Evkur Yeni Malatyaspor’u Süper Lig’e çıkarmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Buz, 2016-2017 sezonunun kendileri için mükemmel geçtiğini ifade ederek, “Süper Lig’e çıktık, onun mutluluğu ve gururunu yaşıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Süper Ligi hayalini hep birlikte gerçekleştirdiklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, “Kulüp başkanımız Adil Gevrek, yönetim kuruluna, sportif direktörümüz Ali Ravcı, kulüp müdürümüz Selçuk Günaydın ve kulüpte çalışan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Artı bir parantezi futbolcu kardeşlerime açmak istiyorum. Futbolcularımız aslan payını gerçekleştirdi. Aynı zamanda kendi ekibime teşekkür ediyorum. Zafer Hızarcı, Engin Özdemir, Erkan Buz, İsmail Aydoğdu ve Evrim Esendemir’e çok teşekkür ediyorum. Yeni Malatyaspor taraftarlarımıza en büyük teşekkürü etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Buz, taraftarların İstanbul’da oynadıkları 4 iç saha maçında yalnız bırakmadıklarını anımsatarak, “Taraftarlarımız her zaman yanımızda oldular. Deplasmanlarda da bizi yalnız bırakmadılar ve sezon başından sonuna kadar bizi desteklediler. Malatya İnönü Stadı’nın zemininin futbol oynamaya elverişli olmaması nedeniyle 4 iç saha maçımızı İstanbul’da oynadık. Taraftarlarımız bizi İstanbul’da da yalnız bırakmadılar. Hiçbir zaman yalnız bırakmadılar” dedi.

Ligde 61 puan topladıklarını ve Süper Lig’e yükseldiklerini ifade eden Buz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunu kimse beklemiyordu. Ama biz her zaman inandık. Mücadelemizi sürdürdük ve Süper Ligi yakaladık. Tabi ki inişli çıkışlı dönemler oldu. Son maçımızı istediğimiz gibi geçiremedik. Ama rabbime şükürler olsun biz Süper Lig’e çıktık. Burada göreve başladığımızda Yeni Malatyaspor’u düşme potasından alıp, 2016-2017 yılında Süper Lig’e çıkardık. Takımımızı Süper Lig’e taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gururluyuz. Ailem başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.”

FOTOĞRAF: İrfan Buz (soldaki), E.Yeni Malatyaspor’un 4-0 kaybettiği şampiyonluk maçından önce Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ile birlikte.. (AA, Sivas)

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi