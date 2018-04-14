“Son Saniyede 2 Puanı Hediye Ettik!”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Erol Bulut, Alanyaspor’a son saniyede yaptıkları hatayla 1 puan verdiklerini ve 2 puan kaybettiklerini söyledi.

1-1 sonuçlanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşması sonrası basın toplantısında konuşan Bulut, “Maçtan önce takımımla konuştuğumda, ‘buradan kesinlikle 3 puan almak istediğimizi ve 3 puan aldığımızda ligi yüzde yüz garantilemiş olacağımızı’ söyledim. Bazı kişilerin kafasında 38 puan aldık, ligde garanti kaldık gibi görünse de bence o şekilde değil çünkü önümüzde 5 maç daha var. 5 maçta neler olacağı hiç belli olmaz. Maalesef son saniyelerde 2 puanı hediye ettik. Bazen dışarıdan bağırarak takımına ulaşmak istesen de ulaşamıyorsun. Nitekim maçın son saniyeleri de o şekilde oldu. Orta sahada olan bir taç, takıma ‘çık’ şeklinde bağırdığımda, takım kendi kalemize daha iyi bir şekilde koruma düşüncesiyle on sekizin üzerine dizildiler. Kaleyi koruma düşünceleri oldu. Nitekim ceza sahasına gelen uzun bir top, kalecimizin yaptığı ufak bir hareketle top kısa düştü ve kalemizde golü gördük. Nitekim istemediğimiz 2 puan kaybettik. Ama bu maç burada bitti. Önümüzde 5 maç var, en iyisini yaparak maksimum puanları alıp, istediğimiz 40 puanın üzerine çıkmaya çalışacağız.”

Bulut, bir gazetecinin ‘Hakem maçı bitirmek üzereyken bir anda dördüncü hakemle göz göze geldi ve maçı devam ettirdi, bu konuda ne diyeceksiniz?’ sorusuna, “Bugün kadar hakemlerle ilgili çok fazla bir şey konuşmadım. Çünkü hakemlerle ilgili ne konuşursak konuşalım hep teknik direktörler ceza alıyor. Bugün her şey ortada, ben yine hakemlerle ilgili konuşmayayım. Çünkü konuşursam bir ihtimal ceza alacağım. O yüzden hiç konuşmaya gerek yok” cevabını verdi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi