Sondajla Sulama Suyu

Malatya İl Genel Meclisi, sulama suyundaki azalmasından kaynaklanacak sıkıntıları çözmek için teknik ekiplerce sondaj kuyusu açılmasını kararlaştırdı.

Malatya İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Abdurrahman Atay başkanlığında toplanarak Temmuz ayının son toplantısını yaptı. Görüşmede, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ilçelerdeki okulların 25 bin YTL telefon, 10 bin YTL kırtasiye, 62 bin YTL elektrik giderlerinin karşılanması talebi kabul edildi. Arapgir ilçesine bağlı Kayakesen köyü yolunun Arapgir Belediyesi ile İl Özel İdaresi tarafından yapılması teklifinin de kabul edildiği İl Genel Meclisi’nde Battalgazi Sulama Birliği’nin sulama suyunun azalması nedeniyle İl Özel İdaresi teknik elemanlarınca uygun görülecek yerlerde sondaj açılması teklifi de görüşülerek kabul edildi.

Konya başta olmak üzere birçok bölgede, sondaj yoluyla yeraltı sularının çekilmesinin de kuraklığın çok ciddi nedenlerinden biri olduğu ifade edilirken, Malatya’da yer üstü sulama suyu eksiğine karşı, Konya’da olumsuz bir tabloya neden olan sondaj suyu alternatifinin gündeme getirilmesi de soru işaretlerine neden oldu.

İl Genel Meclisi’nin son gündem maddesini ise Pütürge ve Hekimhan ilçesine bağlı bazı köylerin yeni yolarını açılması, 2. derecedeki yol güzergahının 1. derece yol ağına alınması teklifi de kabul edildi.

Malatya İl Genel Meclisi, Temmuz ayı çalışmalarını tamamladı.