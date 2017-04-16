Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “17 Nisan’dan itibaren sonuç ne çıkarsa çıksın, milletimiz en güzel kararı vermiş olacak” dedi.

Bakan Tüfenkci, oyunu eşi Esra Tüfenkci ile birlikte Sadiye Ünsal Ortaokulu’nda ‘2207’ nolu sandıkta kullandı.

Oy kullanma işlemini tamamladıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Tüfenkci, “Milletimize, vatanımıza, devletimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah milletin iradesi tecelli edecek ve Türkiye’nin kaderi bir oyla yeniden yazılacak. Şuna inanıyorum, sabahtan beri Malatya ve Türkiye genelinde gerçekten seçmenlerimizin ve milletimizin teveccühü sandıklara fevkalade iyi. Baktığımız zaman olağanüstü bir durumda yok. Gayet sakin bir şekilde herkes demokratik hakkını ve tercihini kullanıyor. Bu tercihler inanıyorum ki milletten yana olacak ve milletin geleceğini farklı bir noktaya taşıyacak. 17 Nisan’dan itibaren sonuç ne çıkarsa çıksın, milletimiz en güzel kararı vermiş olacak. Çünkü biz millete inanan ve güvenen bir partinin mensupları olarak daima milletin kararını baş tacı yapmış bir iktidarız, siyasi hareketiz. Dolayısıyla 17 Nisan’dan itibaren artık Türkiye istikametini belirlemiş ve bundan sonra Türkiye’nin 2019 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni uygulamaya yönelik yasalarla ve ekonomi temelli bir gündem oluşacak. Türkiye’nin refah düzeyi inşallah bu istikrarla beraber daha da artarak devam edecek. Biz, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Milletimizde üzerine düşeni, kendi geleceğini bugün oyluyor. İnşallah milli irade hakim olur” ifadelerini kullandı.

Bakan Tüfenkci, bir gazetecinin ‘sandık sonuçlarıyla ilgili bir tahmininiz var mı?’ sorusuna, “Ben daha öncede tercihlerimi yapmıştım. Ama bunu burada açıklamak çok doğru olmaz. Ama siz basın mensuplarına aramızda kalacaksa söyleyebilirim” yanıtını verdi.

KIRIK AYAĞIYLA..

Bu arada Malatya’da, sol ayak bileği kırık olan Hatice Engin (44) kızlarının yardımıyla oyunu kullandı.

Engin, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin oyunu kullandığı Sadiye Ünsalan Ortaokulu’nda oyunu kullandı. Sol ayak bileğinin kırık olması nedeniyle yürümekte güçlük çeken Engin, kızlarının yardımıyla okula giderek, oyunu kullanabildi.

Oy verme işlemi sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Engin, “Vatandaşlık görevimi yerine getirmek için sandığa geldim. Şükürler olsun yol varmış, yoksa yine gelemezdim” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, oy kullanmak üzere geldiği Sadiye Ünsalan Ortaokulu’nda Hatice Engin ile bir süre sohbet ederek, sağlık durumunu sordu ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Burhan KARADUMAN, Ferdi DURDU- Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com