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Malatya Haber -

“Sonuç Vatanımızın Geleceğini Umutla Doldursun”

“Sonuç Vatanımızın Geleceğini Umutla Doldursun”
  • 16.04.2017
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AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, 16 Nisan referandum kapsamında oyunu Türkiyem Ortaokulundaki 2086 nolu sandıkta kullandı.

Oy kullanımı sonrası açıklamalarda bulunan AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, “Yaklaşık iki aydır yapmış olduğumuz çalışmalar sonunda bir halk oylaması 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşiyor. Vatanımız için, milletimiz için, geleceğimiz için hayırlı olsun. Bu bizim yıllardır hayal ettiğimiz bir sivil anayasa, Allah nasip ederse bu dönem yaşayan, bu dönem oy kullanan insanlara nasip olacak. Biz tamamı yerli ve milli olan halkın iradesinin, sandığa yansıdığı ve halkın kendisinin içinde bulunduğu bir anayasa oluşsun diye gayret ettik. Bu ülkede inşallah bir daha çift başlılık olmasın istiyoruz, koalisyonlar dönemi olmasın istiyoruz. Ülkemizin inşallah geleceği daha açık olsun 2023-2071 hedeflerimize inşallah daha emin adımlarla yürüyelim diyoruz. Vatanımız, milletimiz için hayırlı olsun çıkan sonucunda vatanımızın geleceğini umutla doldursun diliyorum” diye konuştu.

iha

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