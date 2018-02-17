Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı herekatına katılan güvenlik güçleri için destek yürüyüşü düzenlendi.

Doğanşehir MHP İlçe teşkilatı ve Ülkü Ocakları tarafından organize edilen destek yürüyüşü öncesi yüzlerce araç konvoy yaptı. Polat Mahallesinden başlayan konvoy Doğanşehir ilçe merkezine kadar sürdü. Daha sonra kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ile destek sloganları eşliğinde Doğanşehir Belediye binası önüne kadar yürüdü. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından konuşan Doğanşehir Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, 7’den 70’e herkesin askerlik başvurusu yaptığını belirterek, “Şuan askerimizin hiçbir şeye ihtiyacı yok sadece sizlerin dualarına ihtiyaçları var” dedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ise, vatandaşların bu birlik ve beraberliği karşısında kimsenin duramayacağını belirterek, “Benim yaşım 75, şu anda ben de hazırım” şeklinde konuştu.

Ülkü Ocakları Doğanşehir İlçe Başkanı Koray Altuntaş da, “Bizler sonuna kadar ordumuzun yanında olacağız. Gerektiğinde kan gerektiğinde can vereceğiz. Ordumuz nerede ise bizde orada olacağız” dedi.

Konuşmalardan sonra Doğanşehir Müftüsü Şemsettin Karcı tarafından şehitler ve askerler için dua edildi.

iha