Evkur Yeni Malatyaspor’un sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, Süper Ligin 16.haftasınsda sahalarında konuk edecekleri Galatasaray karşısında istedikleri sonucu almak istediklerini söyledi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan Çağıran, “5 haftalık periyoda baktığımızda oynadığımız futbol, grafiği gitgide artan b ir futbol. Fakat sonunu gidemiyoruz. Bu 5 haftalık periyodun çoğunda gol atamadık. Gol perdesi açıldı bu sefer de istediğimizi alamadık. 3 tane yan toptan gol yedik. Bunlar için daha fazla çalışıp, eksiklerimizin ne olduğunu öğrenerek, görerek, tecrübe ederek tekrar eski formumuzu yakalayıp, maçlardan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyoruz” diye konuştu.

Genç oyuncu, her maçta büyük bir konsantrasyonla oynadığını ifade ederek, “Maç içerisinde ateşle beraber oynuyorum. Takım arkadaşlarımın da öyle olduğuna inanıyorum. Sadece beraberlikte değil maç başlarken de, gol yedikten ya da attıktan sonrada aynı performansı, konsantrasyonu bütün arkadaşlarımız gösteriyor. Onlarla beraber sonuna kadar savaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Hangi mevkide görev alırsa alsın elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını dile getiren Çağıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben birçok mevkide oynadığım için, görev aldığım mevkileri yadırgamıyorum. Rahatım. Verilen her yerde, her görevde sonuna kadar savaşıyorum. Hocalarımız bize şans veriyor. Bizde onların yüzünü kara çıkarmamak için sonuna kadar savaşıp, mücadele ediyoruz. Bu her zaman böyle olacak. Çalışarak, üzerine daha fazla koymayı istiyorum. Daha iyi yerlerde tabi ki takımımızla birlikte olmayı istiyoruz.”

Çağıran, Osmanlıspor ve Galatasaray maçlarından istedikleri sonuçlarla ayrılmak istediklerini ifade ederek, “Kupa maçında ben sonuna ulaşabileceğimize inanıyorum. Osmanlıspor karşısında güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Galatasaray şampiyonluğa oynayan bir ekip. Sahamızda istediğimiz sonucu alıp, onları göndermek istiyoruz” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi