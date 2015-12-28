Sonunda O Listeye de Girdi!..

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm eleştirilere rağmen hizmete sokulan trambüsler (resmi ismiyle troleybüsler) elektrik kesinti duyurusuna giren ilk hareketli şey oldu.

Trambüs tanıtım toplantısında, basın mensuplarının ‘Ankara, İstanbul ve İzmir gibi şehirler kullanmış, gerek elektrik kesintileri, gerekse bağlantı kablolarının çıkmasından kaynaklanan sorunlar nedeniyle vazgeçilmiş’ demelerine rağmen, belediye yetkilileri araçların elektrik sisteminin şehir elektriğinden farklı olduğunu söylemişler, elektrik kesintilerinden trambüslerin etkilenmeyeceğini kesin bir dille ifade etmişlerdi.

Ancak , Fırat Edaş Malatya il Müdürlüğü tarafından yapılan elektrik kesintileri duyurusunda, mahalle, cadde, sokak isimlerinin yanına ‘trambüs’ yazıldığı görüldü. Böylece, tanıtım toplantısında basın mensuplarının dile getirdiği olumsuzlukların olmayacağını söyleyen yetkililerin verdiği bilgiler doğru çıkmadı.

Trambüsler henüz yeni hizmete girmesine rağmen, gerek halat çıkmaları, gerek elektrik kesintileri gibi nedenlerle bir çok kez yolda kalmıştı.

6 Kasım 2012 tarihinde yapılan tanıtım toplantısında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, trambüsün elektrik kesintilerinden etkilenmeyeceğini iddia ederek şunları söylemişti;

” Bu araçların öne çıkan birçok avantajları var. Çok eskilerde büyükşehirler bu sistemi kullanmış ama; elektrik kesintisi, arızalar gibi durumlar bu ulaşım türünden vazgeçilmesine neden olmuştur. Ancak gününüz şartlarında teknik olarak geliştirilen bu araçlar dünyanın çeşitli ülkelerindeki şehirlerinde tercih edilen bir hal almıştır. Zaten bu sistemde şehir elektriğinden ayrı olarak bu araçlara ayrı hattan elektrik verilecek. Dolayısıyla bu ulaşım şeklinde elektrik kesintisine bağlı yolda kalmalar olmayacak” diye konuştu.

Öte yandan, trambüsünde etkilendiği kesintinin saat 08.00 ile 11.00 arasında olması, sınav haftasında olan üniversite öğrencilerini de mağdur edeceği değerlendiriliyor.