‘Sorumluluğumuz Artıyor’

AKP Malatya milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri Ömer Faruk Öz, “Popülist politikaların halkımıza neler kaybettirdiğini herkes biliyor. Birileri çıktı iki anahtar veriyordu, birileri başka birşey veriyordu. Ülkenin de bu hale gelmesinde o popülist politikaların ne kadar olumsuz etkisi olduğunu çok net şekilde görmekteyiz” dedi.

Halep Caddesi esnafını, beraberinde İl başkanı Bülent Tüfenkçi, il başkan yardımcısı Eyüp Sağlam, il genel meclisi grup başkan vekili Mehmet Ali Doğan ile AKP yöneticisi bulunan Murat Turgut’la birlikte esnafları gezen ve sorunlarını dinleyen Malatya milletvekili Ömer Faruk Öz, burada basın mensuplarına açıklama yaptı.

Açıklamasında, “Esnaflarımızı ziyaret ederken, cadde boyunca da vatandaşlarla da görüşüyoruz. Arzuları, sorunları olanları dinliyoruz”diyen Öz, ” 4-5 günden beri

Malatya’dayım. halkımızın başbakanımıza ve iktidarımıza olan ilgisini görüyoruz. Bu artan teveccüh bizi hiçbir zaman şımartmadı. Halkımızın gösterdiği ilgi ve alaka, bizim halkımızın sorunlarını çözme noktasında sorumluluğumuzu daha da arttırmıştır” şeklinde konuştu.

Hiçbir zaman popülist politika izlemediklerine dikkat çeken Öz, “Popülist politikaların halkımıza neler kaybettirdiğini herkes biliyor. Birileri çıktı iki anahtar veriyordu, birileri başka birşey veriyordu. Ülkenin de bu hale gelmesinde o popülist politikaların ne kadar olumsuz etkisi olduğunu çok net şekilde görmekteyiz. Ülke kaynaklarını en iyi şekilde ülkemiz insanlarına kullanma noktasında gayret sarfediyoruz ve sarfetlmeye devam edeceğiz”ifadelerini kullandı.

Esnaflar için de KOSGEB kanalıyla 3,5 – 4 milyar TL kredi verilme konusunun gündeme geldiğini söyleyen Öz, esnafların bu krediden yararlanmalarını da önerdi. Öz, kendi işini kurmak isteyenlere hep yardımcı olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini kaydetti.