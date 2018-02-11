‘Sorun Olan Yere 112 Acil Gibi Ulaşmaya Çalışıyoruz’

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, “Biz sorunlardan kaçan bir iktidarın mensupları değiliz. Bir yerde sorun varsa onlar hemen yanı başlarında o sorunu çözmek için ister milletvekillerimiz ister belediye başkanlarımız ister meclis üyelerimiz ister teşkilat mensupları, sorunların bulunduğu mevkie 112 acil servis gibi anında ulaşmaya gayret gösteriyor” dedi.

Milletvekili Şahin, Kernek Mahallesi Muhtarı Metin Türkoğlu’nu ziyaret ederek, sorun ve öneri ve taleplerini dinledi.

Türkoğlu, mahallelerindeki sorunların yok denecek kadar az olduğunu ifade ederek, bazı sorunların çözümünü beklediklerini ifade etti.

Milletvekili Mustafa Şahin ise sorunları ve talepleri bire bir yerinde alıp, gerekli yerlere ilettiklerini söyledi.

Milletvekili Şahin, ülkeyi muhtarlarla beraber yönettiklerini ifade ederek, “Muhtarlar bizim için olmazsa olmazlarımızdandır. Muhtarlarımızı ziyaret ediyoruz. Amacımız hep birlikte ülkeyi yönetmek için, elimizden geldiğince sorunların üzerine gitmeye çalışıyoruz. Biz sorunlardan kaçan bir iktidarın mensupları değiliz. Bir yerde sorun varsa onlar hemen yanı başlarında o sorunu çözmek için ister milletvekillerimiz ister belediye başkanlarımız ister meclis üyelerimiz ister teşkilat mensupları, sorunların bulunduğu mevkie 112 acil servis gibi anında ulaşmaya gayret gösteriyor” dedi.

Muhtarlardan aldıkları talepleri hemen bir kazanıma dönüştürmek için çalıştıklarını dile getiren Şahin, şunları söyledi:

“Bu talepleri mahalleli lehine kazanıma dönüştürmek için çalışıyoruz. Elbette ki devleti oluşturan bu küçük birimlerin bir araya gelmesiyle bizlerde devletin bütün katmanlarıyla var olan bu kurumsal yapıları daha zinde, diri, aktif bir hale getirmenin gayreti içerisinde oluyoruz. Biz mahalleye geldiğimizde muhtarı bypass edip, mahalleliyi dinleme lüksümüz yok. Mutlaka mahalleye geliyorsak, mahalleliden ziyade mutlaka muhtarımızla görüşüyoruz. Mahallelilerimiz zaten başımızın tacı, sorunları muhtarlarımıza iletiyorlar, muhtarlarımızda bu sorunları siyasiler ve belediye başkanlarımızla çözmeye çalışıyor. Malatya, büyükşehir oldu, dolayısıyla görev alanlarının yeni baştan tanımı yapıldı. Görev dağılımı oluşturuldu. Ana arterler ve altyapı çalışmalarında büyükşehir belediyemizin görev alanı içerisine giren birimler var. Onun dışında Yeşilyurt, Battalgazi ve diğer ilçe belediyelerimizde kendi görev alanlarıyla alakalı devasa çalışmalar yaptılar. Biz buyuz, AK Parti’nin kökünde, genlerinde vatandaşa hizmet etmek var. Bütün amacımız vatandaşın duasına talip olmaktır. Vatandaşımızın duası bizim en büyük can simidimiz.”

Milletin rahat etmesinin her şeyden önemli olduğuna dikkat çeken Şahin, “Milletimiz rahat etsin, varsın siyaseten birileri rahatsız olsun. Milletimizin ne dediği, meseleye nasıl baktığı, yaklaştığı her şeyden daha önemlidir. Bizden önceki dönemlerde muhtarlarımız değil milletvekillerini ziyaret etmesi, belediye başkanları ya da belediye meclis üyelerinin bile ellerini tutma şansları olmuyordu. Ama bugün başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere; zaten muhtarları olması gereken bir noktaya taşımıştır. Muhtarımıza bakış açısının yeniden düzenlenmesi bizim dönemimizde oldu. Biden önce kesinlikle yoktu. Muhtarlarımızın özlük hakları iyileştirildi. Bunların tümü AK Parti döneminde yapıldı” diye konuştu.

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