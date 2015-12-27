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Malatya Haber -

‘Sorun Üst Yapıdan..’

‘Sorun Üst Yapıdan..’
  • 27.12.2015
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Belediye başkanı Ahmet Çakır, Pazartesi günü öğleden sonra önce dolu sonra da sağanak halde yağan, araç ve yaya trafiğini olumsuz etkileyen yağış sırasında meydana gelen manzaralarla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çakır, yağmur birikintilerinin oluşmasına bitirilemeyen üst yapı çalışmalarının neden olduğunu ifade etti.

Basın mensuplarının Önce dolu, daha sonra sağanak halde yağan yağmurlarda özellikle yağmur drenaj şebekelerinin bitirildiği ana arterlerde su birikintileri oluştu. Bu durumda drenaj şebekelerinin sağlıklı döşenmediği iddialarını da gündeme getirdi. Bu iddialar doğru mu? yönlü sorusuna başkan Çakır, Bu yağışlarda gördük ki öncekiler gibi büyük bir sıkıntı yaşanmadı. Sorun yaşanan güzergahlarda da üst yapı çalışmalarının tamamlanmamasından kaynaklanıyor. Şu an drenaj mazgalları yüksekte. Oluşan su birikintileri bundan kaynaklanıyor. Asfalt kaplamaları yapılması ve verilecek eğilimlerle su birikintileri oluşmayacak yanıtını verdi.

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