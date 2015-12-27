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Malatya Haber -

“Sorun ve Çözümleri Paylaştık”

“Sorun ve Çözümleri Paylaştık”
  • 27.12.2015
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Malatya Eczacılar Odası Başkanlığı’na Tahir Özelçi tekrar getirildi. 

Oda binasında yapılan genel kurul ve seçimde tek liste seçime katıldı. Önceki başkan Tahir Özelçi başkanlığındaki listenin asıl yönetim kurulunda, Mustafa Türkkölesi, Mehmet Ali Savan, Elif Korkmaz, Özlem Akar Binbaşıoğlu, Zafer Dinçer ve Emre Güldoğan bulunuyor.

Denetleme kurulu asıl üyeliklerine Veysel Yalçın, Oktay Aykol ve Onur Avcı, haysiyet divanı asil üyeliklerine Faruk Özdemir, Semra Orhanoğlu, İbrahim Koç, Olcay Erdem ve Deniz Özkuten Deniz getirildi.

Yeniden göreve getirilmesiyle ilgili açıklama yapan Eczacılar Odası Başkanı Tahir Özelçi, şöyle konuştu: “Genel kurulda mesleğimizin sorunlarını ve çözüm yollarını hep birlikte paylaştık.” Özelçi, üye sayılarının 254’e çıkması nedeniyle yönetim kurulu sayısının 5’den 7’ye yükseldiğini bildirdi.

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