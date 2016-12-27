“Sorunlar Bitmiş Gibi Trambüs Rengini Tartışıyorlar!”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Malatya Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyeleri ile birlikte 2016 yılı Malatya Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını değerlendirdi.

CHP Malatya İl Teşkilatı’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “Özellikle ‘bütün şehir’ yasası ile birlikte Malatya’nın birçok ilçesinde, köyünde, mahallesinde hizmetlerin önemli bir bölümü büyükşehir bünyesinde toplandı. Büyükşehir bünyesinde toplanmasının ardından biz hem öncesinde hem sonrasında adeta söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Dolayısıyla bu yasayla Malatya’nın ileriye gitmesinin mümkün olmadığını, özellikle büyükşehirlerimizin ilerlemesinin mümkün olmadığını defalarca ifade ettik” dedi.

“BU YASAYLA HİZMET NOKTASI UZAKLAŞTIRILDI”

Kiraz, hizmet noktasının yakında olması gerekirken uzaklaştırıldığını savunarak, şunları söyledi: “Halen 3 yıl olmasına rağmen, bu yasanın üzerinden 3 yıl geçmiş olmasına rağmen yasanın önemli sorunlarını bütün vatandaşlar yaşıyor. Köydeki muhtardan orada mahallede oturan kişiye kadar herkes problem yaşıyor. Hangi hizmetin kim tarafından getirileceği noktasında ciddi bir kafa karışıklığı, ciddi bir karmaşa söz konusu. Bu çerçevede büyükşehrin 100-150 kilometre uzaktaki bir noktaya hizmet götürebilmesi de birçok noktada sıkıntı yaratıyor. Dolayısıyla yerel yönetim aslında yerinde yönetim en yakın istikametten, en yakın yerleşim yerine hizmeti verme anlamına geliyor. Ama biz hizmet noktasını bu yasayla birlikte uzaklaştırdık. Tabi bunun önemli sorunlarını, sıkıntılarını Malatya Büyükşehir Belediyesi de yaşıyor. Dolayısıyla birçok noktaya hizmet götüremiyor.”

“MALATYA, HER GEÇEN GÜN SORUNLU BİR KENT OLMAYA DEVAM EDİYOR”

Malatya Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyeleri’nin halkın temsilcileri olarak önemli bir görev üstlendiklerini kaydeden Kiraz, “Bu hizmetlerin götürülmesi noktasında önemli bir çaba sarf ediyorlar. Ama bu hem büyükşehir belediyesinin bakışı hem birçok ilçe belediyemizin bakışı çerçevesinde bu hizmeti götürmekte maalesef zorlanıyorlar. Zorlandıklarında da elbette köyün muhtarı, köyde oturan halk, belediye meclis üyelerinin yakasına yapışıyor. ‘O hizmeti niye getirmiyorsunuz?’ diye elbette sorguluyor. Haklı olarak sorguluyorlar. Bizde sorgulasın diyoruz. Bunda bir sıkıntımız yok. Ama yasanın hem getirmiş olduğu hem büyükşehir belediyesinin bakış açısındaki sakatlıklar buna yol açıyor. Dolayısıyla Malatya, gerçekten sorunlu bir kent olmaya her geçen gün devam ediyor. Kalkınma deniliyor, kalkınmadan bahsediliyor, ilerlemeden bahsediliyor ama Malatya’ya baktığımızda bu yüzyılda halen birçok köyün, birçok mahallenin kanalizasyon sorununun çözülemediğini görüyoruz. Birçok köyde kanalizasyon köy içlerine akıyor ve köyde kokudan geçilmediği gibi insanlar sağlık tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Yine en temel ihtiyaç olan su, birçok köyümüzde, birçok mahallemizde problem olmaya devam ediyor. Yol, yine birçok köyümüzde, mahallemizde problem olmaya devam ediyor. Altyapıda önemli, ciddi sıkıntılarımız var. Malatya merkezde trafik her geçen gün sorun olmaya devam ediyor. Malatya içinde yapılan çalışmalara baktığımızda Kanalboyu’ndan, Fahri Kayahan’ına bir değerlendirme yaptığınızda dokudan eser kalmadığını çok net şekilde görüyoruz. Tamamen sarı renkte Osmanlı figürleriyle donatılan bir Malatya var. Bunun yanında beton yığınlarına çevrilen bir yapı ve sokakları tamamen direklerle kaplanmış, görüntüsü çirkin bir Malatya oluşuyor” şeklinde konuştu.

“BÜTÜN SORUNLAR BİTMİŞ GİBİ TRAMBÜSÜN RENGİNİ TARTIŞIYORLAR”

Kiraz, Malatya’nın birçok sorununun olduğunu ileri sürerek, şunları söyledi:

“Bütün sorunlar çözülmüş gibi, Malatya’nın hiçbir sorunu kalmamış gibi ‘pembe trambüs mü, mavi trambüs mü’ bunu tartışıyorlar. Böyle bir tartışmada Türkiye’de ilk defa Malatya Belediyesine nasip oldu diye düşünüyoruz. İlk defa böyle bir tartışmayı gündeme getirmiş olması da belediye açısından en olumsuz durumlardan birisidir. Son dönemlerde önlemler alınmaması çerçevesinde Malatya’nın birçok mahallesine de, Malatya’nın birçok sokağına da suyun verilmediğini görüyoruz. MASKİ genel Müdürlüğü açıklama yapıyor, bunun iki ay daha süreceğini ifade ediyor. Dolayısıyla kış ayında bu suyu veremiyorsa, yaz ayındaki durumu düşünmek bile istemiyoruz. Malatya’ya ilk kar yağdı, karla mücadele konusunda da Malatya Belediyesinin başarısızlığını çok net şekilde gördük. Malatya’nın birçok sokağında gerçekten sokakların delik deşik olduğunu, birçok insanın evine giderken problemler yaşadığını çok net şekilde görüyoruz. Bunun yanında karla mücadele konusunda da gerek tuzlama, gerek yolların, kaldırımların temizlenmesi konusunda büyük bir gecikmenin söz konusu olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili Malatya’nın önemli sıkıntılar yaşadığı bir gerçek. Meclis üyelerimiz halka hizmet götürmek için önemli bir mücadele veriyorlar. Malatya Belediyesi’nin de biran önce halktan yana olan bir hizmet anlayışını, sosyal, halkçı bir belediyecilik anlayışını mutlaka yerleştirmesi gerekiyor.”

Kiraz, gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, “Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptıklarıyla ilgili, hatalarıyla ilgili en sert tepkileri veren il başkanı benim. Belediyenin bahçesine fidanı diktim, ‘sizin yolsuzluklarınızı, haksızlıklarınızı protesto ediyoruz’ dedik. Daha önce yapılmış olan birçok ihalede, yolsuzluk yapılan birçok ihalede, onlarla ilgili suç duyurunda bulunup, gerekli çalışmaları yaptık” diye konuştu.

“HALKIMIZIN YARARINA OLMAYAN PROJELERE KARŞI ÇIKACAĞIZ”

Malatya Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Grup Başkanvekili Hurşit Kuşçu ise konuşmasına terörü lanetleyerek başladı.

Kuşçu, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yılı meclis çalışmalarıyla ilgili şunları kaydetti:

“Malatya Büyükşehir Belediyesi, Aralık ayı meclis toplantısıyla 2016 yılı meclis çalışmalarımız tamamlanmıştır. Toplantımızın amacı Malatya Büyükşehir Belediyesi meclisinde CGP grubunun faaliyetleri konusunda kamuoyuna güvenilir ve yeterli bilgiyi sunulması, kamu kaynaklarının korunması, planlanan hizmetlerin gerçekleşmesi adına yaptığımız çalışmaları paylaşmaktır. Malatya’nın ve Malatyalıların yararına olan her adımı, her hizmeti bugüne kadar destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Halkımızın yararına olmayan projelere karşı çıkacağız. Kurumsallaşmış bir yerel yönetim anlayışı gereği yatırım ve hizmetlerin hesap verebilirliği, şeffaflığı, çağdaş ve sosyal belediyecilik uygulamalarının sunulmasında sürdürülebilirliği bizler için büyük önem arz ettiğini belediye meclisinde açıkladık. Kentimizin ulaşım sorunu için önerilerimizi sunduk. Kentimizin ihtiyaçlarının planlı ve ihtiyaçları dikkate alarak yatırım ve hizmet programlarının uygulanmasını istedik.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com