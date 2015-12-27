Sorunlar Valiye Anlatıldı

Malatya’da mahallelerin sıkıntılarını yerinde tespit etmek ve çözüm önerilerini ortaya koymak amacıyla Vali Ulvi Saran başkanlığında başlatılan, mahalle ve köy muhtarları toplantısına devam edildi.

Her hafta Malatya’nın bir bölgesinde muhtarlarla bir araya gelen Vali Saran, Devlet Demir Yolarında üçüncüsü gerçekleştirilen toplantıda; Atatürk, Cumhuriyet, Gazi, Hoca Ahmet Yesevi, İnönü, Seyran ve Yaka Mahallesi muhtar ve mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi.

Toplantı öncesinde bir açıklamada bulunan Vali Ulvi Saran, “Malatya’mızın il merkezinin mahalle bazında sorunlarını tartışacağımız ve karşılıklı olarak fikir alış verişinde bulunacağımız toplantılarımızın üçüncüsünü icra ediyoruz. Bu toplantımızda bundan öncede olduğu gibi muhtarlarımız ve aynı mahalleden gelen değerli sakinlerimizle şehrin alt yapıdan başlayarak, kültür, eğitim, sağlık gibi kendilerine sunulan kamu hizmetleriyle ilgili tüm konulardaki beklentileri, şikayetleri, arzuları ve istekleri gündeme getirilecek, bunlarla ilgili kamu idarecilerimizin sizlerden gelen istek ve çözüm önerileri ortaya konulacak. Karşılıklı fikir alış verişinde bulunacağız ve sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştireceğiz” dedi.

Vali Saran’ın konuşmasının ardından mahalle muhtarları ve sakinleri, mahalleleriyle ilgili sorunlarını ve beklentilerini aktardı.

Vali Saran’a üçüncüsü gerçekleştirilen toplantıda; Vali Yardımcısı Şükrü Özcan, Malatya Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mehmet Mert, Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut, Sağlık İl Müdürü Hacı Bayram Zengin, Devlet Demiryolları Bölge Müdür Vekili Mustafa Çalık, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Remzi Erbil, Yeşilkart Müdürü Mustafa Topaktaş, Tedaş Müessese Müdürü Cemal Erkoç, Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hidayet Bozkurt’da eşlik etti.