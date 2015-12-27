“Sorunları Çözeceğiz”

Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve parti yöneticileri Hatunsuyu Belediyesi’ni ziyaret etti. Malatya Milletvekili Öznur Çalık, beraberinde, partinin il başkanı Av. Bülent Tüfenkçi, İl Başkan Yardımcısı Nadir Çalık, Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Başkanı Mehmet İlbak ve partililerle beraber Hatunsuyu Belediye Başkanı İbrahim Karadeniz’i makamında ziyaret etti.

Milletvekili Öznur Çalık konuşmasında, “Hatunsuyu Beldesi’ne belediye başkanımız Sayın İbrahim Karadeniz, yatırımlarıyla, hizmetleriyle elinden gelen gayreti göstermektedir. Tabi şunun da farkındayız, özellikle belde belediyelerinden ciddi anlamda yatırımlara bütçe ayıramamanın sıkıntısı yaşanmaktadır. Personel giderlerini dahi karşılayamayan belediyelerin yatırımlara para ayırmaları çok zor” ifadelerini kullandı.

“Yaptığımız yasal düzenleme ile Malatya Büyükşehir oluyor ve Hatunsuyu’nun bağlı olduğu Battalgazi ilçemiz de Malatya’nın en büyük ilçelerinden biri oluyor” diyen Çalık, şunları söyledi:

“Bugün konuştuğumuz ikinci kat asfaltı da, sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılacak yatırımları da Büyükşehir Belediyesi’nden ricayla değil, bundan sonra kendi görev alanları içerisinde yapmak zorunda olacak. Buralardan hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem de Battalgazi Belediye Başkanımız sorumlu olacak. Dolayısıyla he alanda iki belediyeden de hizmet alacaksınız. Özellikle Karaoğlan’daki okul sorunuyla ilgili olarak, biz yatırım programına aldık. Ancak arsayla ilgili sıkını maalesef devam ediyor. Kaymakamımızla, İl Milli Eğitim müdürümüzle görüştük, inşallah arsa sorununu da belediye başkanımız çözdükten sonra Karaoğlan’a okulumuzu kazandıracağız. AKSA ile ilgili sorunlar var. Bunu da genel müdürümüz ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Hatunsuyu ve Battalgazi ile ilgili sorunları çözme noktasında görüşmelerimiz devam edecek ve bu sorunları masaya yatıracağız. AKSA ile ilgili sorunlar inanıyorum ki bundan sonra azalacak. Yeni bir müdür geldi ve yeni müdürümüz Malatyalı. İnşallah yeni müdürümüz Malatya’ya daha hassas davranacaktır. Aksaklıklar devam ederse şayet, daha önce olduğu gibi yine gerekli görüşmelerimizi yaparız. AKSA’nın yönetim kurulu başkanından başlayarak, bakana, başbakana kadar gideriz. Vatandaş sorunumuz var diyorsa biz asla kulağımızı tıkamadık, tıkamayacağız.”

İl Başkanı Av. Bülent Tüfenkçi ise, “Bizler ilçelerimizi, beldelerimizi, mahallerimizi ziyarette bulunarak sizlerin arasında olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sorunlarınızı bizzat sizlerden dinleyerek çözme noktasında milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla samimi olarak çalışmalarımız yapıyoruz. Tabi sorunları çözerken bazıları hemen yapılıyor, bazıları zaman alıyor veya bürokrasinin çarklarında eriyor, engellere takılıyor. Bundan sonra önemli olan Büyükşehir ile beraber Battalgazi’nin Hatunsuyu’nun yatırımlar konusunda planlanası, programlanmasıdır. Bugün konuştuğumuz sorunları Büyükşehir ile beraber çok kısa bir süre sonra artık konuşmamış olacağız. Daha güçlü bir belediye ile bütçe ile sorunları çözeceğiz. Yeter ki biz birlik ve beraberliğimizi muhafaza edelim, vermiş olduğunuz desteğin hakkını vererek bağımızı koparmayalım” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin sırtında kambur olan Kürt sorununun çözümü konusunda Başbakanımız büyük bir risk alarak elini taşın altına sokuştur” diyen Tüfenkçi, “Hükümetimiz bu konuda ciddi çalışma içerisinde. Bizler yılda en az 10 milyar dolar terörle mücadeleye para harcıyoruz. Bu sorun çözüldüğü takdirde o para çiftçimiz, memurumuza emeklimize gidecek. Doğu’da bugün sıfır vergi alınmasına, işçi parasının 7 sene boyunca devlet üstlenmesine rağmen yatırımcı güvenlik nedeniyle gidip o bölgelerimizde yatırım yapamıyorlar. Başbakanımız her türlü eleştirilere, muhalefetin engellerine rağmen ortaya bir idare koyuyor. Türkiye bu yönden yarına daha umutlu bakıyor. Bu süreçte şuana kadar güzel bir mesafe aldık, inşallah bundan sonra da güzel şeyler olacaktır. Yeter ki milletimiz bize güvensin ve yanımızda durarak bizden desteklerini esirgemesin. Böyle olduğu takdirde aşılmayacak sorun yoktur diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Hatunsuyu Belediye Başkanı İbrahim Karadeniz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Adalet ve Kalkınma Partisi heyetine teşekkür etti. Karadeniz, beldelerinin sorunları ve talepleri hakkında da bilgi verdi.