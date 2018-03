“Sorunları Gündeme Getiriyoruz”

Demiryol iş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nurettin Öndeş, beraberinde sendikaların temsilcileri ile birlikte CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kiraz, parti olarak her zaman çalışanların yanında olduklarını belirterek, asgari ücretin en az 2 bin TL olması gerektiğini dile getirdi.

Sendikaların gücüne her zaman inandıklarını ifade eden Kiraz, “Her zaman tarafsız, bağımsız, işçinin özgür iradesiyle sendika hakkını kullanabildiği, sendikalara üye olabildiği veya istifa edebildiği yapıların oluşması gerektiğine inanıyoruz. Sendikaların gerçekten işçilerin hakkı, hukuku, adaleti noktasında her zaman bir mücadele içinde olmasını destekleyen ve sendika toplumlarında demokrasinin önemli bir unsuru olduğunu ve bu sendikaların örgütlü toplum olarak siyasi partilere yön vermesi gerektiğine inanıyoruz. Tabi işçinin emeği gücüne de inanan bir partiyiz, çünkü onlar üretiyorlar. Emek demek, ekmek demek, eve aş ve huzur demektir. Bu anlamda her zaman işçilerin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz” dedi.

Asgari ücretin 2 bin lira olması gerektiği kaydeden Kiraz, “Asgari ücretliden vergi alınmaması gerektiğini savunuyoruz. Yıllardır savunduğumuz taşeron işçi konusunun ortadan kaldırılmasını istiyoruz, bu bir adım oldu ama yeterli değil. Demiryolu ile ilgili olduğu için şunu da ifade etmekte fayda var. Malatya için hızlı tren konusunda uzun süredir konuşuluyor, gündeme getiriliyor ama adımların biraz geç atıldığı konusunda da çeşitli serzenişlerimiz var. Erzincan gibi Malatya’dan küçük iller çok daha erken tanışıyorlar, Malatya’nın da bir an önce hem hızlı trenle tanışması gerekiyor hem de İskenderun, Mersin limanlarını da bağlayan sistemin de bir an önce devreye gitmesi gerektiğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Ziyarette konuşan Demiryol iş Sendikası Temsilcisi Nurettin Öndeş ise, hızlı tren projesinin 2023 yılında planlandığını ancak Gümrük ve Ticaret Bakan Bülent Tüfenkci’nin girişimleri ile bu sürenin daha azaldığını söyledi.

Bakan Tüfenkci’ye teşekkür eden Öndeş, “Demir yolu iş sendikalarından 12 il bize bağlı ve konuda hükümete iletilmesi gereken konuları bizler iletiyoruz. Malatya’da hızlı trenle ilgili 2023 yılında gündeme alınacaktı. Biz demiryolu sendikası olarak bu konunun ciddi takipçisi olduk. 2015 yılında AK Partili milletvekillerine hızlı trenle ilgili bilgileri kendilerine aktardık, lojistik köy 2015 yılında istatistik olarak gündeme gelmişti, 1,5 yıl sendika olarak bekledik. Bu konuda Doğunun bütün vekillerine dosyalarını sunduk. Bizler 22 vekille demir yollarının Malatya’da 5. Bölge olarak kalmasını sağladık. Hızlı tren konusunda da bugün ki Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile görüştük ve kendileri de ciddiyetle ilgilendi. Hızlı trene ilgili proje ihalesi 2017 yılının 6. Ayında bitti, şuanda uygulama projesi ihale aşamasına geldi. Gümrük bakanlığı Ortadoğu lojistik merkezi varmış ve ben bilmiyordum. Gümrük Bakanımızın desteğiyle o da Malatya’ya getirildi. Birçok yapılan proje ile yaklaşık 10 bin insan evine ekmek götürecek. Lojistik köyler uygulama aşamasına geldi, yer verildiğinde çalışmalara başlanılacak. Biz burada emeği geçen bütün siyasi partilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bölge ile ilgili bütün sorunları gerek Hükumete ve gerek ana muhalefete sunuyoruz. Alt yapı ve ulaşım gibi birçok sorunları gündeme getiriyoruz. Bu konuyla ilgili kitap bastık, bütün siyasilerimize taktik ettik” şeklinde konuştu.

iha