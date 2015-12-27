‘Sorunları ve Çözümü Biliyoruz’

AKP Milletvekili aday adaylarından Mimar Mustafa Bingöl, Malatya’nın sorunlarını bildiklerini, amaçlarının daha güzel bir Malatya meydana getirmek olduğunu söyledi.

Bingöl’ün konuya ilişkin basın bülteni şöyle:

“AK Parti Malatya Milletvekili Aday Adayı Mustafa Bingöl, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Dedekorkut parkında basın mensuplarıyla buluşan Bingöl, basın mensuplarının sorularını da cevapladı.

Bingöl, burada yaptığı açıklamada, 12 Haziran 2011 genel seçimleri için AK Parti Malatya Milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundum. Seçim süreci başlamış durumda. İlçe ve belde teşkilatlarımızı ziyaret ettik, sivil toplum kuruluşlarımızı geziyoruz. Malatyada geçmişte yerelde çalışmış bir isim olarak; Ankara ve İstanbulda bürokrasinin içerisinde yer alan bir isim olarak Malatyanın sorunlarıyla ilgili önümüzdeki süreçte hızlı bir çalışmayla, problemleri çözmek için gayret ediyoruz. Aday adaylığı süreci bitip, adaylık süreci başlarsa; hep beraber Malatyanın sorunlarını hızlı bir şekilde takip edip, inşallah daha güzel yarınlara ve daha güzel bir Malatyaya kavuşacağız dedi.

Malatyanın problemlerini bildiklerini ifade eden Bingöl, Malatyada Kuzey Çevre Yolu, ulaşım ağlarının hızlı şekilde bitirilmesi ve otoban bağlantılarının sağlanması konusunu detaylı olarak kamuoyu ve sizlerle paylaşıyoruz. Malatyanın Şoför Okulu dediğimiz yerde prestijli bir alan var. Buranın kongre merkezi ya da tekno park veya ileri teknoloji üniversitesi olarak gündeme alınması projemiz var. İstihdamın artırılması için sanayicinin Malatyaya çekilip, teşvik edilmesi projelerimiz var. Bunun yanında modern bir kayısı pazarının projelendirilip, gerçekleştirilmesi var diye konuştu.

Bingöl, amaçlarının daha güzel bir Malatya meydana getirmek olduğunu kaydetti.

MUHTARLARI ZİYARET..

AK Parti Malatya Milletvekili Aday Adayı Mustafa Bingöl, Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Ereni makamında ziyaret etti.

Bingöl, ziyarette yaptığı konuşmada, amaçlarının hep birlikte Malatyayı daha da ileriye taşımak olduğunu söyledi. Bingöl, Muhtarlar olarak yerelde çok önemli görevler üstleniyorsunuz. Bizde 12 Haziran genel seçimlerinde milletvekili aday adayı olduk. Nasip olur aday gösterilir, seçilirsek diyaloga açık bir şekilde Malatyamıza güzel hizmetler yapmayı amaçlıyoruz dedi.

Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Eren ise, Bingölün Malatyaya önemli katkılarının olduğunu belirterek, aday adaylığı sürecinin hayırlı olmasını temenni etti.”