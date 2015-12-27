‘Sorunları ve Çözümü Biliyoruz’
AKP Milletvekili aday adaylarından Mimar Mustafa Bingöl, Malatya’nın sorunlarını bildiklerini, amaçlarının daha güzel bir Malatya meydana getirmek olduğunu söyledi.
Bingöl’ün konuya ilişkin basın bülteni şöyle:
“AK Parti Malatya Milletvekili Aday Adayı Mustafa Bingöl, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Dedekorkut parkında basın mensuplarıyla buluşan Bingöl, basın mensuplarının sorularını da cevapladı.
Bingöl, burada yaptığı açıklamada, 12 Haziran 2011 genel seçimleri için AK Parti Malatya Milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundum. Seçim süreci başlamış durumda. İlçe ve belde teşkilatlarımızı ziyaret ettik, sivil toplum kuruluşlarımızı geziyoruz. Malatyada geçmişte yerelde çalışmış bir isim olarak; Ankara ve İstanbulda bürokrasinin içerisinde yer alan bir isim olarak Malatyanın sorunlarıyla ilgili önümüzdeki süreçte hızlı bir çalışmayla, problemleri çözmek için gayret ediyoruz. Aday adaylığı süreci bitip, adaylık süreci başlarsa; hep beraber Malatyanın sorunlarını hızlı bir şekilde takip edip, inşallah daha güzel yarınlara ve daha güzel bir Malatyaya kavuşacağız dedi.
Malatyanın problemlerini bildiklerini ifade eden Bingöl, Malatyada Kuzey Çevre Yolu, ulaşım ağlarının hızlı şekilde bitirilmesi ve otoban bağlantılarının sağlanması konusunu detaylı olarak kamuoyu ve sizlerle paylaşıyoruz. Malatyanın Şoför Okulu dediğimiz yerde prestijli bir alan var. Buranın kongre merkezi ya da tekno park veya ileri teknoloji üniversitesi olarak gündeme alınması projemiz var. İstihdamın artırılması için sanayicinin Malatyaya çekilip, teşvik edilmesi projelerimiz var. Bunun yanında modern bir kayısı pazarının projelendirilip, gerçekleştirilmesi var diye konuştu.
Bingöl, amaçlarının daha güzel bir Malatya meydana getirmek olduğunu kaydetti.
MUHTARLARI ZİYARET..
AK Parti Malatya Milletvekili Aday Adayı Mustafa Bingöl, Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Ereni makamında ziyaret etti.
Bingöl, ziyarette yaptığı konuşmada, amaçlarının hep birlikte Malatyayı daha da ileriye taşımak olduğunu söyledi. Bingöl, Muhtarlar olarak yerelde çok önemli görevler üstleniyorsunuz. Bizde 12 Haziran genel seçimlerinde milletvekili aday adayı olduk. Nasip olur aday gösterilir, seçilirsek diyaloga açık bir şekilde Malatyamıza güzel hizmetler yapmayı amaçlıyoruz dedi.
Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Eren ise, Bingölün Malatyaya önemli katkılarının olduğunu belirterek, aday adaylığı sürecinin hayırlı olmasını temenni etti.”