‘Sorunların Takipçisi Olacağız’

AKP Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, Kent Konseyi Genel Sekreteri Avukat Ali Yıldırım’ı makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Kent Konseyi Genel Sekreteri Ali Yıldırım, ziyarette yaptığı konuşmada, Kent Konseyi’nin çalışmalarının Malatya’da yaşayan herkese ve her kesime hitap ettiğini, bunun yanı sıra gerek yerel yönetimler, gerekse merkezi yönetim kuruluşlarının etkin katılımının yanında sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve hemşehrilerin katılımı ile büyük bir sivil inisiyatif olduğunu söyledi.

Kent Konseyinin bir yerel demokrasi okulu işlevi gördüğünü belirten Yıldırım, bu bağlamda güçlü bir yönetişim mekanizması ile birlikte saydamlık, hesap verme, yerindelik ilkeleri ışığında kentin güncel meselelerine ilişkin çalışmalar ortaya koyduklarını söyledi.

Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz ise konuşmasında, Kent Konseyinin Malatya’nın nabzını iyi tuttuğunu bu vesile ile çalışmalarını sürekli takip ettiğini ve çalışmaları çok önemsediğini belirterek, Kent Konseyinin yerel sorunları ulusala taşımak noktasında bir misyonu olduğunu söyledi.

Yerel Yönetimler ile Kent Konseyleri arasındaki bağların güçlü kılınmasının önemine işaret eden Öz, Kent Konseyinin çalışmalarında kurumsal kapasitesini tamamlamış güçlü bir oluşum ile karşılaştıklarını, bu vesile ile gayretlerinden dolayı Genel Sekreter Yıldırım ve Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür ettiğini kaydetti.

Bu arada Öz’ün Tohma Köyü’ne de giderek, vatandaşlarla görüştüğü bildirildi. Konuya ilişkin olarak Öz’ün sekreteryasından yayınlanan bültende, “AK Parti Malatya Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri Ömer Faruk Öz, Malatya Merkeze bağlı Tohma Köyünü ziyaret etti. Köy muhtarları ve köyde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Öz, öncelikle köylünün düşünce ve taleplerini dinleyerek aynı zamanda not etti.

Köylünün içme ve sulama suyu ve Tedaş ile ilgili sıkıntılarını dinleyen Öz, gece yarısı köyde sıkıntılarla ilgili incelemelerde bulundu. Öz, içme suyu ve arazilerin sulanması, elektrik ile ilgili sorunları yetkililere ileteceğini, sorunların takipçisi olacağını ve sorunların kısa sürede çözüleceğini söyledi.

Oldukça samimi bir ortamda geçen ve köylülerin çok memnun olduğu ziyarette Sayın Öz, Destek Projesi (KÖYDES) kapsamında Malatyanın Köylerine 2010 yılı için 9 milyon ödenek ayrıldığını, bunun yetersiz kalması nedeniyle 10 milyon TL’de daha ek ödenek çıkarttıklarını; herkesin, özellikle köylerimizin sorunları hususunda hassas davrandıklarını, kaysı üreticilerinin zararlarını karşıladıklarını, her türlü sıkıntıların çözümünde her zaman kapılarının açık olduğunu ve hizmet için hemşerilerini ziyarete geldiklerini, dağ taş demeden bütün köyleri, Malatyayı ziyaret edeceklerini ve Sayın Başbakanımızın selamlarını getirdiğini anlatarak ziyaretlerine devam etti.”denildi.