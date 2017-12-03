“Sorunlarına Çözüm Üretmek Baş Sorumluluğumuz”

Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında alınan kararla engellilerin topluma kazandırılması ve insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması amacıyla ilan edilen 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü dolayısıyla, il yöneticileri ve siyasiler mesaj yayınladılar.

Ayrıca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat merkezinde “Engelsiz İletişim” konulu bir programın düzenleneceği belirtildi.

3 Aralık Pazar günü saat 16.00’da başlayacak olan “Engelsiz İletişim” programına tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.

MESAJLAR

Malatya Valisi Ali Kaban

“Engelli olarak dünyaya gelen ya da sonradan değişik nedenlerle engelli duruma düşen insanların toplumla bütünleştirilmeleri, hayat şartları iyileştirilerek kendilerine daha kaliteli bir yaşam imkânı sunulması gerek sosyal devlet olmanın, gerek medeni bir toplum olmanın şartlarındandır.

Zira engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sorun değildir. Engellilik, sosyal yönleriyle her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini en aza indirgemek için herkesin katkısına, duyarlılığına ve ortak çabasına ihtiyaç hissedilen toplumsal bir husustur. Dolayısıyla engelli kişilerin umutlarını yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba sarf edip çözümler üretmek, devlet ve toplum olarak en önemli sorumluluklarımızın başında gelmektedir.

Unutulmamalıdır ki her sağlıklı insan bir engelli adayıdır ve her insan aniden normal hayatta pek de farkında olmadığı bu hizmetlere muhtaç duruma gelebilir. Bu nedenle engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını doğru tespit etmek, sorunlarına kalıcı çözümler üretmek ve toplumsal bağlarımızı kuvvetlendirmek son derece önem arz etmektedir.

Engelli kardeşlerimizin özellikle son yıllarda spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına hatta siyasete kadar hemen her alanda önemli başarılara imza atıyor olmasını büyük bir sevinçle müşahade etmekteyiz. Onların bu azim ve özgüvenleri her türlü takdirin üzerindedir ve bu durum göstermektedir ki engellilik herhangi bir zorluk karşısında pes etmek değil, aksine onu aşmak için mücadele etmemektir.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde tüm engelli vatandaşlarımızın Dünya Engelliler Gününü kutluyor, Devletimizin sunduğu bütün imkânlarla yanlarında olduğumuzu ifade ediyor, kendilerine saygı ve muhabbetlerimi sunuyor, sağlık ve esenlikler diliyorum.”

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı, Malatya Milletvekili Öznur Çalık

““3 Aralık Dünya Engelliler Günü” tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de engelli bireylere yönelik farkındalığın arttırılması, engellilerin topluma kazandırılması amacıyla anılmaktadır.

Toplumumuzun tamamını ilgilendiren konuların başında yer alan engelli vatandaşlarımız için daha yaşanabilir bir dünya inşaa etmek, AK Parti iktidarı olarak en öncelikli politikalarımızın başında gelmektedir. Engelli kardeşlerimize sahip çıkmak ve onların sorunlarının çözümüne katkı sunmak ise toplumsal bağlamda hepimizi çok yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir sorumluluk bilincidir.

AK Parti olarak bugüne kadar eğitim hizmetlerinden bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine kadar engelli kardeşlerimizi ilgilendiren pek çok konuda önemli adımlar attık. Engelli vatandaşlarımıza yönelik attığımız adımları yardım eksenli değil her zaman HAK EKSENLİ olarak şekillendirdik. 15 yıldır her ne yaptıysak bunları “lütuf” değil bir “HAKKIN TESLİMİ” olarak gördük.

Bu kapsamda 2005 yılında engelli kanununu çıkarma hassasiyetini gösteren ilk Parti olduk ve hayatın her alanında engellerin önünü açtık. AK Parti döneminin ilk engelliler kanunu olan, 5378 Sayılı Engelliler Kanunu ile engellilerimizin hayatını idame ettirme noktasında büyük kolaylıklar sağladık. 2010 yılında Anayasanın 10. maddesinde yapılan değişiklikle ENGELLİLERE POZİTİF AYRIMCILIK ilkesini anayasal düzeyde güvence altına alan ilk ve tek ülke olduk. 2013 yılında yaptığımız başka bir düzenleme ile de mevzuatta yer alan ve engelli kardeşlerimizi rahatsız eden uygunsuz ifadeleri mevzuattan temizledik. Engelli memur sayımız 2002 yılında 5 bin 777 iken, bu rakamın 51 bin 492’lere yükseldiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz.

Öte yandan bakıma muhtaç engelli kardeşlerimizi ilk defa bakım hizmeti kapsamına alarak, evde veya özel bakım merkezlerinde sunulan bakım hizmet ücretlerinin devletçe ödenmesine destek olduk. Bu amaçla 521 bin 424 engelli vatandaşımıza evde bakım hizmeti sağladık.

Engelli vatandaşlarımıza sadece bugün değil, tüm yaşamları boyunca engin bir sevgiyle sahip çıkmalı, onların hayatını kolaylaştırmak adına hep birlikte destek olmalıyız. Kendimizi onların yerine koymalı, onlar gibi düşünmeli ve engelli insanlarımızın daha rahat yaşayabileceği ENGELSİZ BİR TÜRKİYE’yi yarınlara taşımak için hep birlikte el ele çalışmalıyız.

Bu manada AK Parti olarak, tüm engellerin “ENGEL” olmaktan çıkartılarak ortadan kaldırıldığı, engelli kardeşlerimizin hiçbir ayrıma tabi tutulmadığı güzel bir Türkiye’yi tasavvur ediyor, sosyal politikalarımızı da bu anlayışa yönelik olarak şekillendiriyoruz. Hükümetimiz, Partimiz ve yerel yönetimlerimiz olarak, engelli vatandaşlarımıza önem veriyor ve onların sorunlarını çözüme kavuşturmak, “ENGELSİZ BİR HAYAT” inşa etmek için gönülden çalışıyor, çabalıyoruz.

Bu noktada engellilere hizmet götüren, onların yaşam kalitesini arttırmak için çalışan, üreten bireyler olması için gayret gösteren; kamu, özel sektör ve gönüllü STK’larında yaptığı hizmetleri de önemsiyoruz.

Bu vesile ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, bu müstesna günün engelli kardeşlerimize yönelik hassasiyet ve duyarlılığı arttırmasını diliyorum. Tüm engelli vatandaşlarımıza, aileleri ve sevdikleriyle birlikte; sağlıklı, mutlu ve yaşanabilir bir dünya temenni ediyorum.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

Veli Ağbaba, 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Kanunlardan özürlü ibaresi çıkarıldığını ancak zihinlerin hala engeli olduğunu belirten Ağbaba, “Engelli yurttaşlarımız yıllardan bu yana tutulmayacak boş vaatlerle oyalanarak ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmektedir. Hükümet iktidara geldiği günden beri engellilerin sorunlarına kalıcı çözüm bulmak konusunda samimi olmamıştır” dedi.

Meclis’te görme engelli bir danışman ile çalıştığını,engellilerin yaşadığı sıkıntıları ve zorlukları ilk ağızdan duyduğunu ve danışmanı ile birlikte projeler ürettiğini kaydeden Ağbaba, “Engellilerin sorunlarının araştırılması, insanca yaşayabilecekleri ortamların hazırlanması için bugüne kadar çok sayıda araştırma ve soru önergesi verdim.Engelli öğretmenlere kadro verilmemesini, engelli memurların göreve başlatılmamasını,engelli tutukluların insanlık dışı hayatlarını, engelli avukatların yaşadıkları ızdıraplarını ,engelli öğrencilerin 3. Katta sınav sokulduklarını, yanlarına özel eğitim almamış kişilerin görevlendirildiğini konuşmalarımda ve önergelerimizde dile getirdim. Ancak engellilere asıl engeli Meclisin kendisi çıkarıyor. Araştırma önergelerimiz reddediliyor, soru önergelerimiz es geçiliyor. AKP kendi çıkardığı yasayı uygulamakta bile aciz”dedi.

Yapılan araştırmalara göre kota ile çalıştırılması gereken engelli memur kontenjanının yüzde 22’sinin halen boş olduğunu, İş için İŞKUR’a başvuran engellilerin sadece yüzde 19’unun iş bulduğunu belirten Ağbaba, “ Engelliler hala evlerinde hapis. Hala okuma yazma oranı son derece düşük. Engelliler görmezden geliniyor. Türkiye’de henüz engellilerle ilgili somut ve süreklilik arz eden politikalar gündeme alınmamakta, günü kurtarmaya dönük politikalar süslenerek halka sunulmaktadır. Engellilere her yıl 3 Aralık’ta sözler verilip bir gün sonra unutulmaktadır” dedi.

“Fırsat tanındığı zaman toplumun en çok üreten kesimi olmaya aday olan engelliler Türkiye’de halen istihdam, eğitim, ulaşım ve erişim alanlarında bin bir sorunla karşılaşmaktadır” diyen Ağbaba, “Zihinlerdeki engeli aşmak için, engellilerin hayata eşit katılımını sağlamak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz..Milyonlarca engelli yurttaşımızın ve ailelerinin sorunlarını dile getirmekte TBMM’de ve her alanda görünür olmaya ve onların sesi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, bir mesaj yayınladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın mesajı şöyle:

“Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık günü, engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığın arttırılması açısından önemli bir gündür. Dünyaya gelen hiçbir insan yaşantısına dair hususlarda herhangi bir tercihte bulunamaz. Dolayısıyla gerek doğuştan, gerekse sonradan ortaya çıkan engellilik durumunu kişiler tercih etmez. İmtihan yeri olarak bildiğimiz bu dünyada kimi insan doğuştan, kimi insan sonradan, herhangi bir hastalık veya kaza sonucu, bedensel, zihinsel, ruhsal, sosyal ve duygusal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybedebilmektedir. Unutmamalıyız ki; sağlıklı her birey aynı zamanda engelli adayıdır.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, engelli kardeşlerimizin diğer toplum bireyleri gibi engelsiz bir hayat yaşamaları için azami gayret sarf ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız yatırım, hizmet ve uygulamalarda daima engelli kardeşlerimizi ön planda tuttuk, tutmaya da devam ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelli kardeşlerimiz için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli kardeşlerimizin bu anlamlı günlerini kutlarken, aileleriyle birlikte kolay ve engelsiz bir yaşam dileyerek, saygılar sunuyorum.”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan

Başkan Gürkan, herkesin engelli vatandaşlara karşı daha duyarlı olması gerektiğini ifade ederek, “Battalgazi Belediyesi olarak Engelsiz Yaşam Merkezi’ni kısa bir süre sonra hizmete sunacaklarını belirtti.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “3 Aralık, BM tarafından engellilik konusundaki toplumsal bilincin artmasına ve engellilerin yaşam standartlarının geliştirilmesine katkı sağlayacak önemli bir gün olarak ilan edilmiştir. Ülke nüfusunun yaklaşık 8,5 milyonunu engelli vatandaşlarımız oluşturmaktadır. Bu rakam düşünüldüğünde, engelli haklarının, kazanımları ve yaşam standartlarının geliştirilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu durumun farkında olarak; Battalgazi’yi engelli kardeşlerimiz için kolay yaşanır bir hale getirmek, günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları en aza indirgemek, engelsiz bir Battalgazi ortaya çıkarmak, onların hayata sıkı sıkıya tutunmalarını, içlerindeki yaşama sevinci, yetenek ve becerilerini ortaya çıkarmak adına planladığımız Engelsiz Yaşam Merkezimiz çok yakında hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır. Ampute Futbol Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonu olması, engelli vatandaşlarımıza fırsat verilmesi durumunda neleri başaracağını göstermiştir. Bu başarı, ülke olarak bizleri de gururlandırmıştır. Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız. Bugünlerimizi sağlık ile yaşıyor olmamız yarınlarımızı da bu şekilde geçireceğimizin garantisini veremiyor. Sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde değil, her zaman tüm vatandaşlarımızı, engellilerin sorunlarına daha duyarlı olmaya ve sorunlarının giderilmesi yönünde yürütülen çalışmalara destek olmaya davet ediyorum.Bu duygu ve düşünceler ile her sağlıklı insanın da bir engelli adayı olduğu bilinciyle, 3 Aralık Dünya Engelliler günü vesilesiyle tüm engelli vatandaşlarımızın aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür geçirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar

Avşar,“Engelli vatandaşlarımızın ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel ve toplumsal hayata onurlu ve etkin bir şekilde katılmaları en doğal haklarıdır. Engellilerimizin yaşadıkları sorunlar hepimizin ortak sorunudur. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, karşılaşabilecekleri tüm engelleri kaldırmak, kaliteli hayat sürebilmelerini sağlamak, aynı zamanda onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek hepimizin sosyal sorumluluğudur. Engelli kardeşlerimizin sosyal hayata katılmasındaki engelleri ortadan kaldırmaya ve tüm imkanlardan eşit olarak yararlanmalarına yönelik çalışmalarımız olacaktır.Bu vesile ile tüm engelli vatandaşlarımıza; sağlıklı, mutlu ve yaşanabilir bir dünya diliyorum.

Biz de MHP olarak hizmetleri, engelli vatandaşlarımızın da kolayca istifade edebileceği şekilde planlıyoruz. Yaptığımız saha çalışmalarında birinci önceliğimiz dezavantajlı grupların rahatlığını sağlamaktır. Kaldırım, yol, piknik alanı gibi yerlerdeki çalışmalarda yerel yöneticilerimizin bu standartlara büyük önem vermesi gerekiyor. Bu tür sorunlarda yerel yöneticilerimiz ile istişareler sonucu sorunu huzura kavuşturmayı planlıyoruz.”dedi.

Bülten- malatyahaber.com