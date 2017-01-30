ByLock İddiasında Takipsizlik Kararı Çıktı

Malatya TEM Şube Müdürü iken Ankara TEM Şube Müdürlüğüne atanan H.Y.’nin kendi adına olan, ancak bir yakını tarafından iletişime açıldığından beri kullanılan telefon hattında ‘Bylock’ programı kullanıldığı iddiasıyla açılan soruşturmada H.Y. hakkında takipsizlik kararı verildiği, telefonu kullanan yakını hakkında ise soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; yürütülen soruşturma da, H.Y.’nin kendi adına görünen ve yakını tarafından iletişeme açıldığı tarihten beri kullanılan hatta Google Play’da açık olduğu dönemde Bylock yüklendiği iddia edilen tarihte Elazığ’da olmadığı ve başka bir ilde bulunduğuna ilişkin HTS kayıtların da ortaya çıktığı da belirlendi.

Soruşturma da H.Y. hakkında takipsizlik kararı verildiği, hattı açıldığından beri kullanan yakını hakkındaki soruşturmanın ise sürmekte olduğu kaydedildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com