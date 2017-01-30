You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Örnek Resim
Opel Reklam

Dugun
Malatya Haber -

ByLock İddiasında Takipsizlik Kararı Çıktı

ByLock İddiasında Takipsizlik Kararı Çıktı
  • 30.01.2017
  • 0

Malatya TEM Şube Müdürü iken Ankara TEM Şube Müdürlüğüne atanan H.Y.’nin kendi adına olan, ancak bir yakını tarafından iletişime açıldığından beri kullanılan telefon hattında ‘Bylock’ programı kullanıldığı iddiasıyla açılan soruşturmada H.Y. hakkında takipsizlik kararı verildiği, telefonu kullanan yakını hakkında ise soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; yürütülen soruşturma da, H.Y.’nin kendi adına görünen ve yakını tarafından iletişeme açıldığı tarihten beri kullanılan hatta Google Play’da açık olduğu dönemde Bylock yüklendiği iddia edilen tarihte Elazığ’da olmadığı ve başka bir ilde bulunduğuna ilişkin HTS kayıtların da ortaya çıktığı da belirlendi.

Soruşturma da H.Y. hakkında takipsizlik kararı verildiği, hattı açıldığından beri kullanan yakını hakkındaki soruşturmanın ise sürmekte olduğu kaydedildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

Etiketler: / / /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."