Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

“Sosyal Belediyecilik Kapsamında Oluşturduk”

“Sosyal Belediyecilik Kapsamında Oluşturduk”
  • 27.12.2015
  • 0

Adalet ve Kalkınma Partisi  Malatya Milletvekili Cemal Akın, Belediye bünyesinde oluşturulan MABESEM Tecde Okuma Merkezi’ni ziyaret etti. 

Malatya Belediyesi Sanat Merkezi (MABESEM) Tecde Okuma Merkezi öğrencileri tarafından karşılanan Cemal Akın, öğrencilerin okudukları şiirleri dinledi. Daha sonra sınıfları tek tek gezen Milletvekili Cemal Akın, öğrencilere okuyunca ne olacaklarını sordu. Aldığı cevaplar karşısında çok mutlu olduğunu belirten Akın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Belediye Başkanlığım döneminde arsası Malatya Belediyesi’ne ait olan bu yerde bir kahvehane vardı. Buranın yıkılarak yerine bir kültür merkezi yaptık. Belediyemizin sosyal belediyecilik kapsamında oluşturulan Okuma Merkezi’nde yüzlerce öğrencinin ücretsiz Seviye Belirleme Sınavı (SBS) kursu görmesi beni ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah burada yüzlerce öğrencimiz okuyup vatanına, milletine, dinine, irfanına bağlı birer genç olarak yetişeceklerdir.”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."