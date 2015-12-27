“Sosyal Belediyecilik Kapsamında Oluşturduk”

Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya Milletvekili Cemal Akın, Belediye bünyesinde oluşturulan MABESEM Tecde Okuma Merkezi’ni ziyaret etti.

Malatya Belediyesi Sanat Merkezi (MABESEM) Tecde Okuma Merkezi öğrencileri tarafından karşılanan Cemal Akın, öğrencilerin okudukları şiirleri dinledi. Daha sonra sınıfları tek tek gezen Milletvekili Cemal Akın, öğrencilere okuyunca ne olacaklarını sordu. Aldığı cevaplar karşısında çok mutlu olduğunu belirten Akın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Belediye Başkanlığım döneminde arsası Malatya Belediyesi’ne ait olan bu yerde bir kahvehane vardı. Buranın yıkılarak yerine bir kültür merkezi yaptık. Belediyemizin sosyal belediyecilik kapsamında oluşturulan Okuma Merkezi’nde yüzlerce öğrencinin ücretsiz Seviye Belirleme Sınavı (SBS) kursu görmesi beni ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah burada yüzlerce öğrencimiz okuyup vatanına, milletine, dinine, irfanına bağlı birer genç olarak yetişeceklerdir.”