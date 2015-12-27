‘Sosyal İhtiyaç Projesi Hazırladık’

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, yaylalardaki küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin elektrik, yol, su ve tuvalet ihtiyaçlarını karşılamak için “Sosyal İhtiyaçlar Projesi’ adı altında proje hazırladıklarını belirterek “Yetiştiricilerimiz için hayati önem taşıyan bu projenin hayata geçmesi için çalışmalarımıza başladık” dedi. Türkiye’nin tarım ve hayvancılıkta ihracat yapan bir ülke olabilmesi için, yetiştiricilere yönelik teşvik ve desteklerin devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi. Birliğe ait binadaki iftarda konuşan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, bugüne kadar, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin sorunlarının kamuoyuna aktarılması ve çözümü noktasında Malatya basınından büyük destek gördüklerini belirterek “Yetiştiricilerimizin sorunlarına duyarlılık gösteren, onların sesi olan siz değerli basın mensuplarıyla böylesine mübarek bir günde bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Birliğim ve yönetim kurulum adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmasında, özellikle yaz ayları nedeniyle hayvanlarını yaylaya götüren yetiştiricilerin tuvalet, yol, su ve elektrik konusunda ciddi sıkıntılar yaşadıklarına bir kez daha dikkat çeken İhsan Akın, bu sorunların çözümüne yönelik “Sosyal İhtiyaçlar Projesi” adı altında proje hazırladıklarını ve çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Tarım ve hayvancılığın ülkeler için vazgeçilmez unsurlar olduğuna dikkat çeken Akın, “Biz şayet tarım ve hayvancılıkta ithal değil ihraç eden bir ülke olmak istiyorsak sürekli üretmeye devam etmeliyiz. Bunun için de tarım ve hayvancılıkla uğraşan kırsal kesimdeki üreticilerimize verilen destk ve teşviklerin aksamadan devam etmesi gerektiğini söylüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Malatya basınının, üreticilerimizin sosyal ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik bu projenin hayata geçirilmesinde onlara desteklerini esirgemeyeceğini biliyoruz. Sizlerin aracılığı ile Valilik, Belediye ve siyasilerimizin de desteklerini bekliyoruz. İftarımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum” diye konuştu.