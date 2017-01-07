‘Sosyal Medya’ Münazarası

Darende İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği “Sosyal Medya” konulu münazaranın (Bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma-TDK) finali yapıldı.

Darende Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi sosyal faaliyetler salonunda yapılan münazaraya, ilçe Kaymakamı Ali Türk, Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Finalde yarışan Mustafa İclal Başer Anadolu Lisesi sosyal medyanın “insanı yalnızlaştırdığını” savunurken, Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi ise “sosyalleştirdiğini” savundu.

Yarışmada birinci olan Mustafa İclal Başer Anadolu Lisesi öğrencileri 386 puanla birinci olurken, Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi öğrencileri 366 puanla ikinci oldu. Münazarada, Darende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3. oldu.

Etkinlik sonunda öğrencilerle fotoğraf çektiren Kaymakam Ali Türk öğrencileri tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.

AA