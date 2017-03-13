Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Sosyal Tesis Olarak Kullanılacak

Sosyal Tesis Olarak Kullanılacak
  • 13.03.2017
  • 0

Hekimhan ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi’nin eski belediye binası, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Kurşunlu Mahallesi’ndeki iki eski binanın tadilatı yapıldı. 750 m2 arsa üzerinde, 270 m2 inşaat alanı, toplam 540 m2 kapalı alana sahip tesis, tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi.

Gerçekleştirilen tadilat çalışmaları kapsamında; dış cephe mantolaması, çatı tadilatı, iç mekânların sıva ve boyası, iç mekânların elektrik ve mekanik tesisatları, zemin döşemeleri, kapı-pencere denizlikleri, merdiven kaplamaları ve bina tretuvarı tamamen yenilendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından tadilatı yapılarak hizmete hazır hale getirilen eski belediye binasının, çok amaçlı sosyal tesis olarak kullanılması planlanıyor. Bülten

Etiketler: / /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."