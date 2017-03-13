Sosyal Tesis Olarak Kullanılacak

Hekimhan ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi’nin eski belediye binası, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Kurşunlu Mahallesi’ndeki iki eski binanın tadilatı yapıldı. 750 m2 arsa üzerinde, 270 m2 inşaat alanı, toplam 540 m2 kapalı alana sahip tesis, tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi.

Gerçekleştirilen tadilat çalışmaları kapsamında; dış cephe mantolaması, çatı tadilatı, iç mekânların sıva ve boyası, iç mekânların elektrik ve mekanik tesisatları, zemin döşemeleri, kapı-pencere denizlikleri, merdiven kaplamaları ve bina tretuvarı tamamen yenilendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından tadilatı yapılarak hizmete hazır hale getirilen eski belediye binasının, çok amaçlı sosyal tesis olarak kullanılması planlanıyor. Bülten