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Malatya Haber -

Sosyologlar Belediyede..

Sosyologlar Belediyede..
  • 26.12.2015
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Sosyoloji Derneği Başkanı Prof.Dr. Birsen Gökçe, beraberinde Sosyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Dilek Cindoğulu ve İnönü Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Suna Tekel ile birlikte Belediye Başkan Vekili Alaattin Acunu ziyaret etti.

Sosyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Birsen Gökçe 2006 yılı Eylül Ayında İnönü Üniversitesi Sosyoloji Bölümünün evsahipliğinde 5. Ulusal Sosyoloji Kongresinin yapılacağını belirterek, kongre ile ilgili çalışmalara başladıklarını ve belediyeden de destek almak istediklerini söyledi.

Belediye Başkan Vekili Alaattin Acun ise böyle bilimsel bir toplantının Malatyada düzenlenecek olmasından dolayı son derece mutlu olduklarını belirterek, Malatya Belediyesi olarak ellerinden gelen yardımı yapacaklarını bildirdi.

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