Sosyologlar Belediyede..

Sosyoloji Derneği Başkanı Prof.Dr. Birsen Gökçe, beraberinde Sosyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Dilek Cindoğulu ve İnönü Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Suna Tekel ile birlikte Belediye Başkan Vekili Alaattin Acunu ziyaret etti.

Sosyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Birsen Gökçe 2006 yılı Eylül Ayında İnönü Üniversitesi Sosyoloji Bölümünün evsahipliğinde 5. Ulusal Sosyoloji Kongresinin yapılacağını belirterek, kongre ile ilgili çalışmalara başladıklarını ve belediyeden de destek almak istediklerini söyledi.

Belediye Başkan Vekili Alaattin Acun ise böyle bilimsel bir toplantının Malatyada düzenlenecek olmasından dolayı son derece mutlu olduklarını belirterek, Malatya Belediyesi olarak ellerinden gelen yardımı yapacaklarını bildirdi.