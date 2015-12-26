Sosyologlar Belediyede..
Sosyoloji Derneği Başkanı Prof.Dr. Birsen Gökçe, beraberinde Sosyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Dilek Cindoğulu ve İnönü Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Suna Tekel ile birlikte Belediye Başkan Vekili Alaattin Acunu ziyaret etti.
Sosyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Birsen Gökçe 2006 yılı Eylül Ayında İnönü Üniversitesi Sosyoloji Bölümünün evsahipliğinde 5. Ulusal Sosyoloji Kongresinin yapılacağını belirterek, kongre ile ilgili çalışmalara başladıklarını ve belediyeden de destek almak istediklerini söyledi.
Belediye Başkan Vekili Alaattin Acun ise böyle bilimsel bir toplantının Malatyada düzenlenecek olmasından dolayı son derece mutlu olduklarını belirterek, Malatya Belediyesi olarak ellerinden gelen yardımı yapacaklarını bildirdi.