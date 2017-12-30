Sow’un Talibi Çok

Bir dönem Fenerbahçe’nin formasını giyen forvet oyuncusu Moussa Sow’un adı birçok Süper Lig kulübüyle anılıyor. Sow’un Evkur Yeni Malatyaspor ile prensipte anlaştığı iddia edilse de birçok kulüp Senegalli yıldız için devreye girdi.

Bir dönem Fenerbahçe’nin de formasını giyen Birleşik Arap Emirlikleri’nde Al Ahli’nin forvet oyuncusu Musa Sow’un adı devre arası ile birlikte Süper Lig’de birçok kulüple anılmaya başladı. Evkur Yeni Malatyaspor’un günledir Bursaspor ile yakın temasta olduğu ileri sürülen Moussa Sow ile prensipte anlaştığı ileri sürüldü.

Bursaspor’un başkanı Sow’un menajeri ile bir görüşme yaptıklarını, mevcut şartlarda Moussa Sow ile anlaşma sağlayamayacaklarını ifade etti.

Evkur Yeni Malatyaspor’un da girişimde bulunduğu Sow’u, menajerlerin Beşiktaş’a önerdiği ortaya çıktı. Al Ahli’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sow’un bonservis bedelsiz gelmesi halinde Beşiktaş’ta transferin gündeme alınabileceği

Moussa Sow ile ilgilenen kulüpler arasında bir dönem formasını giydiği Fenerbahçe’de yer alıyor. Janssen’in ayrılması halinde yönetimin düşündüğü oyuncular arasında yer alan Senegalli yıldız, Türkiye’ye dönecek ancak hangi takımda oynayacak bu merak konusu olmaya başladı.

31 yaşındaki, 1,80 metre boyundaki forvet oyuncusu Moussa Sow’un Al Ahli ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe’de forma giydiği 185 karşılaşmada 75 gol atıp, 32 asist yapan Sow, Al Ahli Dubai Club takımında 24 karşılaşmada 13 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

Yeni Malatya Gazetesi