Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya İl Başkanı Bülent Tüfenkçi, “Kırgızların sorunlarını çözme noktasında olsun, başka konularda olsun huzur içerisinde yaşamaya devam etmeleri için elimizden geleni yapacağız. Soydaşlarımızı unutmadık, unutmayacağız” dedi.

AKP Malatya İl Teşkilatını ziyaret eden Kırgız Türkleri, Başkan Tüfekçi’ye Kırgızların geleneksel giyeceğini hediye ettiler. AK Parti İl Başkan Yardımcıları Hakan Kahtalı, Mahmut Üner Özer, Gürbüz İsmet Yılmaz’ın da yer aldığı ziyarette Tüfenkçi de, Kırgızların çocuklarına oyuncak araba hediye etti.

Kırgız Türkleri Manas Dolunay, Ali Ahmet Altuğ, Hayrullah Yüceses, İlknur Dolunay, Saliha Yücesoy ve Atike Ülker bir süre Başkan Tüfenkçi ile görüştüler.

Ziyarette Kırgızlar adına konuşan Manas Dolunay, “Biz 1982’de Türkiye’ye gelip yerleşen Kırgız göçmenlerindeyiz. 112 aile olarak Malatya’da yaşamaktayız. Bugüne kadar Malatya’da yerleşik düzen ve vatandaşlığımız bulunmaktadır. Burada yaşadığımız müddetçe de kendi örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi devam ettirmekteyiz. Malatya halkına ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne çok teşekkür ediyoruz. Malatya’da yaşamaktan dolayı çok mutluyuz ve gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Manas Dolunay, “Afganistan üzerinden Türkiye’ye gelindiği için hep Afgan olarak biliniriz. Ama bizler Kırgızız. Sizleri ziyaret edelim, hizmetlerinizden dolayı teşekkür etmeye geldik“dedi.

AKP Malatya İl Başkanı Bülent Tüfenkçi ise, “Türkiye Cumhuriyetlerindeki kardeşlerimize yakın ilgi ve alakamızı, hem hizmet noktasında, hem de kardeşlik bağlarımızın gelişimi noktasında birçok yatırımımız ve girişimiz oldu. Her zaman yanlarındayız. Sorunlarını çözme noktasında olsun, başka konularda olsun huzur içerisinde yaşatmaya devam edeceğiz. Soydaşlarımızı unutmadık, unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Tüfenkçi, “Dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmelerle birlikte , Türki Cumhuriyetlerindeki kardeşlerimiz de dünya ile entegre olmaya başladılar. Kendi kültürlerini dünyaya vermeye başladılar” dedi.