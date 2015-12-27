Soykan İçin Mevlid
Malatyaspor Eski Kulüp Başkanı ve İş Adamı Nurettin Soykan için ailesi tarafından mevlid-i şerif okutuldu.
Çevreyolu’ndaki Çırağan mevlit ve düğün salonunda okutulan mevlid-i şerife Vali Halil İbrahim Daşöz, Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve TSO Başkanı Hasan Erkoç’un yanı sıra kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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