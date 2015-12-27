‘Sözde Değil Özde Destek Lazım’



Malatya İl Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, “Valilik ve kaymakamlıklar küçükbaş hayvancılığın yaşatılmasını ve gelişmesini istiyorlarsa sözde değil özde destek olmalıdırlar” dedi.



Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin yaylardaki yetiştiricilere yönelik, küçükbaş hayvanlarda bulaşıcı hastalıklar, yemleme, aşılama, kalitenin arttırılması ve hijyenin sağlanması noktasında bilgilendirme çalışmaları, Akçadağ Şed, Karadağ ve Karacadağ yaylarından sonra Yama Dağı’nda devam etti.



Birlik veterinerlerinden oluşan bir heyetle Yama Dağı yaylacılarını ziyaret eden Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, özellikle bulaşıcı hastalıklar, yemleme aşılama, kalitenin arttırılması ve hijyenin sağlanması konularında yetiştiricileri bilgilendirdi.



Birlik Başkanı İhsan Akın yaptığı konuşmada “ Hayvanlarımızın sağlıklı ve verimli olabilmeleri için sürdürdüğümüz veterinerlik hizmetlerimize Yama Dağı’ndaki yetiştiricilerimizle bir araya gelerek devam ettiriyoruz. Bizler Birlik olarak yetiştiricilerimizin ürün kalitesini arttırmak verimliliğini yükseltmek ve problemlerini çözmek adına buralara geliyoruz, kalıcı çözümler üretmeye çalışıyoruz. Fakat geçenlerde kamuoyu ile paylaştığımız gibi meralara ve yaylalara çıkışlarda yol açma çalışmalarının tam anlamıyla yapılmamasından kaynaklanan sorunlar devam ettiğini görüyoruz. Bu sorunlara kısa vadede değil uzun süreli ve kalıcı çözümler yaratılmasını bekliyoruz” dedi.



‘Sorunu çözecek proje hazırladık ama kabul edilmedi’



Yaylacıların temel ihtiyaçların giderilmesi ile ilgili 2010 yılında proje hazırladıklarını ancak projelerinin kabul edilmediğini hatırlatan İhsan Akın, yeniden bir proje hazırlayacaklarını belirterek şöyle konuştu:



“Yüzyıllardır bu yaylaları kullanan insanlara temel ihtiyaçları olan su, elektrik, tuvalet ve banyo ihtiyacının karşılanması konusunda yardımcı olunarak, bir ödenek ayrılmalı ve her anlamda çözüm üretilerek çalışma yapmalı. Çünkü kırsalda ikamet eden ve bu yaylaların bekçiliği ve doğallığını koruyan yetiştiricilerimiz önemlidir. Nedeni ise küçükbaş hayvancılığın devam edebilmesi kırsaldaki göçün önlenmesi için bu çalışmalar yapılmalı ve desteklenmelidir.”

Bunu paylaş: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

