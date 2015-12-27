‘Sözleşme İmzalayacağız..’

Halkın Sesi Partisi (HAS Parti) Malatya İl Başkanı Mustafa Özhüsrev, siyaseti formatlayarak yeniden yapılandıracaklarını söyledi.

HAS Parti Malatya Merkez İlçe Başkanlığı divan toplantısı parti binasında yapıldı. İl başkanı Mustafa Özhüsrev’in başkanlığında yapılan toplantıya HAS Parti GİK Üyesi eski milletvekili Fikret Karapekmez’de katıldı. Toplantının açılışında konuşan Özhüsrev, Malatya merkeze bağlı tüm belde ve mahallelerde teşkilatlandırma çalışmalarının bitirildiğini belirterek seçime hazır olduklarını söyledi.

Özhüsrev, aday adaylarından asgari ücret alınacağını, hanım adaylardan ise asgari ücretin yarısının alınacağını belirterek, 30 yaş altı aday adaylarından ise hiç para alınmayacağını kaydetti. Partilerinin milletvekili sayısı 5’i geçen illerde aday adayı olursa 1 tane hanım adayın mutlaka gösterileceğini belirten Özhüsrev, “Siyaseti formatlayacağız, yeni bir siyaset anlayışı getireceğiz. Aday adaylığı sözleşmesi imzalayacağız” dedi.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.