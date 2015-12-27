Sözlü Sınavı 18 Eylül’de
Malatya’da Kur’an kurslarında görevlendirilecek geçici bayan öğretici sınavının 18 Eylül Perşembe günü yapılacağı bildirildi.
İl Müftülüğü’nden alınan bilgiye göre, 2014-2015 eğitim -öğretim yılında, ilçe müftülüklerine bağlı Kur’an kurslarında görevlendirilecek geçici bayan öğretici ihtiyacı için sözlü sınavı 18 Eylül’de İl Müftülüğü Salonu’nda saat 09,00’da düzenlenecek.
Sözlü sınav sonrasında Kur’an kurslarında görevlendirilecek geçici bayan öğretici sayıları ilçelere göre şöyle: Arapgir 2, Arguvan 2, Battalgazi 25, Darende 2, Doğanşehir 7, Doğanyol 3, Hekimhan 8, Kale 5, Kuluncak 4, Pütürge 4, Yazıhan 5 ve Yeşilyurt 35.
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