“Sözümüzün Arkasındayız”



2012 sağlık yatırımları programına alınan Malatya’da, yatırımlar ile igili bilgi aktaran Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ek binası için 6 Milyon TL ve Akçadağ Kepez Sağlık Evi için 150 Bin TL ödenek ayrıldığının söyledi. Çalık, geçtiğimiz yıllarda başlayan yatırımlarımlarda da çalışmaların ise devam ettiğini belirtti.



Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin 60 ünite 5 yataklı ek binasının 2013 yılında; Kepez Sağlık Evinin ise 2012’de bitirilmesinin planlandığını ifade eden Milletvekili Çalık, yaptığı değerlendirmede; “Sağlık Bakanlığı Müsteşarımız ve Bakanımızla yaptığımız görüşmelerde taleplerimizi tüm Malatya milletvekillerimiz olarak yoğun biçimde iletiyoruz. Bunlar arasında bulunan 25 yataklı ve 3000 metrekarelik Akçadağ Devlet Hastanemizin 40 yataklı olarak genişletilmesi için yer tespit çalışmaları yapıldı ve Bakanlığa iletildi. Bu yıl 3 Milyon TL ödenekle bu hastanemizin yapımı sürdürülecek. Yine yapımı sürmekte olan 25 yataklı ve 3742 metrekarelik Pütürge Devlet Hastanemiz için 3,5 Milyon TL; 30 yataklı ve 4572 metrekarelik Doğanşehir Hastanemiz için 4 Milyon TL; 30 yataklı ve 4500 metrekarelik Hekimhan Devlet Hastanemiz için 4 Milyon TL; Arapgir Deregezen Sağlık Ocağı’na bağlı 4 Dairelik lojman için 482 Bin TL; Pütürge’de bulunan Uzun koru Sağlık Ocağı’na bağlı 4 Dairelik lojman için 482 Bin TL ve Merkezde bulunan 6 Hekimlik lojmanlı Mücelli Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezi için ise 650 Bin TL ödenek, 2012 yatırım programına alınmıştır. Toplamda 2012 için, eski parayla 22 Trilyon 264 Milyar TL’lik bir ödenek Sağlık Bakanlığından Malatya’ya gidecektir.” dedi.



Çalık, Arapgir Devlet Hastanesi’nin kaba inşaatının bittiğini söyleyerek, “Malatya’da inşaat dönemi olan Nisan ayında başlayacak. 300 yataklı kadın doğum merkezi ve fizik tedavi rehabilitasyon merkezinin proje çalışmaları devam ediyor. İlgili ödenekler Bakanlık tarafından TOKİ’ye aktarıldığı zaman gerekli duyurular yapılacak. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Malatya’yı sağlığın başkenti yapacağız dedik, sözümüzün arkasındayız. İlimiz, bölgesinde ve tüm ülkede sağlık hizmetini en iyi veren iller arasındadır ve inşallah Bakanlarımızın ve bürokratlarımızın kıymetli destekleriyle yıldızı daha da parlayacaktır.”

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