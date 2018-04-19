SP’den STK’lara Ziyaret

Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Osman Marasalı ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri iade-i ziyaret kapsamında, EMEP, Mimarlar Odası ile Baskilliler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret etti.

İlk olarak Mimarlar Odasını ziyaret eden SP İl Başkanı Marasalı ve beraberindeki heyeti Mimarlar Odası Şube Başkanı Fatma Altaş ve Oda yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Malatyadaki çarpık kentleşmenin yerini özgün mimariye bırakması ve özgün mimarinin önündeki engellerin kaldırılması üzerine görüş alış verişinde bulunulan ziyarette Marasalı, mimarların sorunlarını dinledi.

Osman Marasalı ve beraberindeki heyet daha sonra Baskilliler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ile EMEP İl Başkanlığını ziyaret ederek ülke sorunları ve güncel siyasi konularda fikir alış verişinde bulundu.

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