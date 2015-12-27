SP’nin Meclis Üye Aday Listesi
Saadet Partisi’nin merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri belediye meclis üyelikleri aday listesi de seçim kuruluna teslim edildi.
SP’nin meclis üyeliği adayları şunlar:
BATTALGAZİ
Asil:
1 Ramazan Paşahan
2 Ersin Murat Şeftalicioğlu
3 Mehmet Maden
4 Mehmet Ali Cici
5 Mehmet Emin Yaman
6 Osman Yaşar
7 Halis Kerimoğlu
8 Haci Karadağ
9 Gülhanım İkikardeş
10 Hüseyin Horoz
11 Azmi Doğan
12 Şükrü Abuşoğlu
13 Mustafa Toper
14 Ramazan Kanar
15 Abuzer Ayaz
16 Mehmet Emin Aydın
17 Hamza Adak
18 Ali Murat Akdağ
19 Cemal Tokdemir
20 Nusret Beyazkaya
21 Bayram Çelik
22 Bülent Artun
Kontenjan
1 Abuzer Göğüs
2 Abuzer Vurmaz
3 Rahmi Karakuş
4 Teyfik Alparslan
YEŞİLYURT
Asil:
1 Osman Cemali Marasalı
2 Necati Aksoğan
3 Mehmet Turhan
4 Arif Kiras
5 Mehmet Sedat Varol
6 İlhami İhan
7 Zeki Taşkıran
8 Işıl Gedik
9 Mustafa Parlakyıldız
10 Mehmet Emin Paşahan
11 Mehmet Çay
12 Muhsin Gölgeli
13 SemaGünay Baldiş
14 Mehmet Karaavcı
15 Gaffar Akyıldız
16 İsmail Tunç
17 Kenan Hanbay
18 Nejdet Şahin
19 Mehmet Polat
20 Mustafa Güllü
21 Ekrem Akgün
22 Mehmet Hanifi Adıgüzel
23 Nevzat Kaya
24 Turan Kahraman
25 Ahmet Kayan
26 Ziya Çelik
27 Ali Koç
28 Ramazan Kılıç
Kontenjan
1 Yusuf Ziya Erdemir
2 Osman İnan
3 Fikret Çetin
4 Resul Karadağ