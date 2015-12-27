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SP’nin Meclis Üye Aday Listesi

SP’nin Meclis Üye Aday Listesi
  • 27.12.2015
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Saadet Partisi’nin merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri belediye meclis üyelikleri aday listesi de seçim kuruluna teslim edildi.

SP’nin meclis üyeliği adayları şunlar:

BATTALGAZİ

Asil:

1 Ramazan Paşahan

2 Ersin Murat Şeftalicioğlu

3 Mehmet Maden

4 Mehmet Ali Cici

5 Mehmet Emin Yaman

6 Osman Yaşar

7 Halis Kerimoğlu

8 Haci Karadağ

9 Gülhanım İkikardeş

10 Hüseyin Horoz

11 Azmi Doğan

12 Şükrü Abuşoğlu

13 Mustafa Toper

14 Ramazan Kanar

15 Abuzer Ayaz

16 Mehmet Emin Aydın

17 Hamza Adak

18 Ali Murat Akdağ

19 Cemal Tokdemir

20 Nusret Beyazkaya

21 Bayram Çelik

22 Bülent Artun

Kontenjan

1 Abuzer Göğüs

2 Abuzer Vurmaz

3 Rahmi Karakuş

4 Teyfik Alparslan

 

YEŞİLYURT

Asil:

1 Osman Cemali Marasalı

2 Necati Aksoğan

3 Mehmet Turhan

4 Arif Kiras

5 Mehmet Sedat Varol

6 İlhami İhan

7 Zeki Taşkıran

8 Işıl Gedik

9 Mustafa Parlakyıldız

10 Mehmet Emin Paşahan

11 Mehmet Çay

12 Muhsin Gölgeli

13 SemaGünay Baldiş

14 Mehmet Karaavcı

15 Gaffar Akyıldız

16 İsmail Tunç

17 Kenan Hanbay

18 Nejdet Şahin

19 Mehmet Polat

20 Mustafa Güllü

21 Ekrem Akgün

22 Mehmet Hanifi Adıgüzel

23 Nevzat Kaya

24 Turan Kahraman

25 Ahmet Kayan

26 Ziya Çelik

27 Ali Koç

28 Ramazan Kılıç

Kontenjan

1 Yusuf Ziya Erdemir

2 Osman İnan

3 Fikret Çetin

4 Resul Karadağ

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