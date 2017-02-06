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Malatya Haber -

“Spor Olmazsa Olmazımız”

“Spor Olmazsa Olmazımız”
  • 06.02.2017
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Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde şampiyonluk yarışı veren ve BAL Ligi’ne yükselmeyi hedefleyen Hekimhan Belediyesi Girmanaspor kulübü, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları’nı ziyaret ederek, kulübe desteklerinden dolayı 44 numaralı forma hediye etti.

Hekimhan Belediyesi Girmanaspor kulübü başkanı Mustafa Nadir Kınık, Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi verdiklerini kaydederek, bu noktada en büyük desteği Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları’nın kendilerine verdiğini ifade etti.

Kınık, kulüp olarak en büyük desteği Başkan Millioğulları’ndan gördüklerini kaydederek, “Başkanımız hemen hemen bütün maçlarda takımımızın yanında yer alıyor. Her anlamda en büyük desteği başkanımızdan görüyoruz. Bizlere hem maddi hem de manevi desteklerini esirgemeyen başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Bu sezon iyi bir gidişat yakaladıklarını dile getiren Kınık, önce büyükler liginde şampiyon olacaklarını daha sonrada BAL Ligi’ne çıkacaklarını belirtti.

Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları ise sporun kendileri için olmazsa olmazlardan olduğunu kaydederek, belediye olarak her daim sporun ve sporcunun yanında olduklarını ifade etti.

Millioğulları, gençleri spora yönlendirmek adına çalışmalar yaptıklarını kaydederek, “Çocuklarımızı spora yönlendirme noktasında bir hayli mücadele ediyoruz. Bundan sonrada mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Hekimhan Belediyesi Girmanaspor’un başarılı olması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Millioğulları, şunları söyledi: “Takımımızın başarısı hepimizi mutlu ediyor. Bu sezon çok iyi bir mücadele ortaya koyuyorlar. Bizde belediye olarak her daim takımımızın yanındayız. Hekimhan Belediyesi Girmanaspor’un başarılı olması için her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Takımımızın hedefi BAL Ligi’ne yükselmek, bunu da başaracaklarına inanıyorum.”

Yeni Malatya Gazetesi

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