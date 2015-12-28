Spor Salonu Tamamlandı

Malatya Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından yaklaşık 20 milyon maliyetle Şeker arazisi üzerine inşa edilen spor salonu kullanıma hazır hale geldi.

Devasa salonun cam yüzeyli dış kaplama monte işleminin yanı sıra, iç kısmındaki mantolama, boyama, tribün koltukları gibi işleri de tamamlandı. Tribünlerdeki koltukların altı özel bir katkı maddesi ile kendinden dezenfekte hale getirilirken, salondaki localar ise Türkiye’de ilk kez uygulanan bir sistemle yapıldı. Kaba ve ince işlerin bitmesinin ardından zemin için özel bir parke çalışmasının uygulandığı salon, müsabaka oynanacak duruma getirildi. Türkiye çapında ses getirecek büyük bir organizasyonla açılışının yapılması planlanan yeni spor salonu 4 bin kişilik olacak. Kongreler, konserler ve özel geceler için gerektiğinde kapasitesi 8 bine çıkarılabilecek şekilde yapılan salon, geceleri ışıklandırıldığında göz alıcı bir görüntüye sahip olacak.

Yapımı tamamlanan salonun 2016 yılının ilk ayında kullanıma sunulmasının planlandığı belirtildi.