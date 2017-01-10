Sportif Direktörlük Kursuna Katıldı

Evkur Yeni Malatyaspor’un sportif direktörü Ali Ravcı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen Sportif Direktörlük Sertifika Programına katıldı. Ravcı, 3 gün boyunca kursta yer alacağı ifade etti.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilk kez Sportif Direktörlük Sertifika Programı açıldı. Bu kapsamda Antalya’da gerçekleştirilen kursa, Evkur Yeni Malatyaspor’un sportif direktörü Ali Ravcı ile birlikte 23 kişi katıldı.

Programda, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile futbol dünyasından alanlarında uzman kişiler konuşmalar yapacak, eğitimler verecek. Sportif Direktörlük Sertifika Programı 4 modülden oluşacak. Antalya’da gerçekleştirilen eğitimin ardından ilerleyen günlerde programın diğer etapları düzenlenecek.

Yeni Malatya Gazetesi