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Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Stad Zemininde Kalite Denetimi

Stad Zemininde Kalite Denetimi
  • 23.03.2018
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Türkiye Futbol Federasyonu denetçileri tarafından ‘çim zemin ve çim saha kalitesi’ denetimine tabii tutulan Malatya Stadyumu, yüksek kalite olarak değerlendirildi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un maçlarını oynadığı Malatya Stadyumu bugün TFF tarafından çim zemin ve çim saha kalitesi denetimine alındı. Denetçiler tarafından çim boyu, rengi, uygulanan bakım ve kesim gibi maddeler üzerinden denetlenen stadyum, yüksek kalite olarak değerlendirildi. TFF Tarafından bir süre önce uygulanmaya başlanan saha denetimleri, denetlenen stadyumun ulusal ve uluslararası müsabakalara uygunluğunu ölçme bakımından önem taşıyor.

Belirli bir süre yüksek kalite standardını koruyan stadyumlara milli takım müsabakası, Türkiye Kupası ve Süper Kupa gibi organizasyonlar verilebiliyor.

iha

 

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