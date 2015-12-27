Stada Kim Girdi?

İnönü Stadına giren şahıs ya da şahısların bazı kapıları zorlayarak açıp zarar verdikleri belirlenirken, polis stada kimlerin ne amaçla girdiğini saptamaya ve yakalamaya çalışıyor.

Cumartesi sabahı polise başvuran İnönü Stadı sorumlusu 33 yaşındaki C.E., bir gün önce 19.00 sıralarında stadın kapılarını kilitlediğini ve kontrol ettikten sonra ayrıldığını, ertesi gün geldiğinde misafir takım çıkış kapısı, stad içerisindeki basın odası ile sahaya giriş kapısının yanı sıra stad ana giriş kapısının zorlama ile açılmış olduğunu gördüğünü bildirdi.

Polis olayla ilgili araştırmaya başladı.