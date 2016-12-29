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Malatya Haber -

“Stada Koltuk Montajı 20 Günde Biter”

“Stada Koltuk Montajı 20 Günde Biter”
  • 29.12.2016
  • 20

Malatya’da yapımı devam eden stada şu ana kadar 20 bin koltuk takıldığı ifade edilirken, tribünlerin üst kısmına da 2 adeta skorboard monte edildiği bildirildi.

Malatya Stadı’nda çalışmalar devam ederken, stadın 3 ay sonra kullanılabileceği öngörülüyor. Stadyumda koltuk monte işlemi ise devam ediyor. Yüklenici firma sorumlusu Erdoğan Büber yaptığı açıklamada 20 bine yakın koltuğu tribünlerle buluşturduklarını söyledi.

“20 gün içerisinde koltuk monte işi tamamen biter”
1 aydır süren koltuk monte işleminde yaklaşık 20 bin koltuğu tribünle buluşturduklarını belirten Büber, “Üst kattaki koltuk döşeme işinde sona alt kattaki tribünlere koltuk monte işlemini sürdürüyoruz. Şuana kadar yaklaşık 20 bin dolayında koltuğu tribünle buluşturduk. Öyle tahmin ediyorum 20 gün içerisinde koltuk monte işi tamamen biter. Tabi bu esnada stattaki diğer işleri de sürdürüyoruz. Stadımız büyük bir yapı. Dışarıdan bakıldığında görülmeyen ancak emek ve işçilik gerektiren birçok işi var. Bu işleri de en hızlı şekilde yürütüyoruz” dedi.

“Stadımıza iki adet skorboard taktık”
Büber, stada iki adet skorboard taktıklarını da kaydederek, “Stadımıza iki adet skorboard taktık. Bu skorboardlar son sistem ve gayet kullanışlı. Tabi bu zorlu kış şartlarında çalışma temposunu iyi ayarlamak önemli. Biz de aksamalar olmayacak şekilde stadımızdaki çalışmaları en hızlı şekilde yürütüyoruz. İnşallah Yeni Malatyasporumuzun maçlarını başka sahada oynamasına gerek kalmadan burayı hizmete açarız” diye konuştu.

iha

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Yorumlar
  1. hasan dedi ki:
    30 Aralık 2016, 16:32

    Yeni standı yer seçimi çok hatalı. Hastahane ve üniversite karşısına standı yapılmaz. hastalar rahatsız olur. maç esnasında ameliyat yapan doktorların dikkatin dağıtır. ses ve görüntü ders Çalışan sınav yapan öğrencileri etkiler

    Standa gelince neden 33 bin değilde 25 bin kişilik yapılmıştır. Malatya şampiyonluğa oynuyor Şuan ki standın 10 bin kişilik bile dolmuyor. 33 bin isteme sebebi ise uluslararası maçların oynamaları için standın kapasitesinin 33 bin kişilik olması gerekiyor. Bence bu kural değişmeli.

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    1. hasan dedi ki:
      30 Aralık 2016, 16:48

      standın Teknik konusunda hiç bir yorumcunun bilgi sahibi olduğunun sanmıyorum. kimi sadece muhalefet olsun diye kimi kulaktan dolma kimi bilgisizlikten yorum yazdıklarını kanısındayım

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  2. YORGUN dedi ki:
    30 Aralık 2016, 15:27

    Eray Kardeşim senin takımının adı MALATYASPOR mu?
    MALATYA yazsınlar yeter

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  3. YORGUN dedi ki:
    30 Aralık 2016, 15:23

    İşte yorum ben buna derim “Stadımı İstiyorum” rumuzlu kardeşime tşk ederim.

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  4. YORGUN dedi ki:
    30 Aralık 2016, 15:15

    Tolga Kardeşim bırak ilkleri olanlardan geridesin önce aynı konumda niye değil diye bir sorda ilkler sonraya kalsın …!okudukça üzülüyorum

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  5. YORGUN dedi ki:
    30 Aralık 2016, 15:13

    Salih Kardeşim hem şikayet ediyor yakınıyorsun sonrada ŞÜKÜR diyorsun ….!çok kesat bir ruh hali

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  6. YORGUN dedi ki:
    30 Aralık 2016, 15:11

    bence bu sezon bu stat da futbol oynanmasın yoksa sizlerinde söylediği gibi patates tarlasına döner belkide daha kötü köstebek yuvasına döner.

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  7. YORGUN dedi ki:
    30 Aralık 2016, 15:06

    İnsanoğu daha doğrusu türk milleti hakkını almasını bilmiyor ve hakkı olan yerine hakkından daha eksiğini alınca şükrediyor yetmiyor birde hayır dua ediyor o halde sürünmeye yetersizliğe ezilmeye horlanmaya ve bir gün elindekininde alınmasına hazır ol .ENES ve ENES gibi düşünenkere

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  8. ankaradaki dirijanlı dedi ki:
    30 Aralık 2016, 09:29

    MALATYA MIZA YAKIŞAN BİR ESER OLSUN İNŞALLAH SIRF YAPILDI DENSİNLER İÇİN DEYİL

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  9. fk4444 dedi ki:
    30 Aralık 2016, 08:29

    bu stadı malatyaya yapmasalar daha iyiydi projedeki stad değil türkiyede dışı sac olan tek stad koltukları baksanız sankı ortak kullanım yapılıcak bır stad gıbı 3 renk logosuz hemde yazık gunah koltukların altında alttan ısıtma bıle yok

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  10. salih dedi ki:
    30 Aralık 2016, 02:04

    s a öncelikle memlketimize hayırlı olsun şükürler olsun bi stadımız oldu .amma velakin trabzonun stadı açıldı grdük 42 bin kişilk muuazzam bi stad bütün koltukları özel ts logolu cam bölmelerde bile logo var stadın dışı içi masrafdan kaçınılmamışş,yani çok şkür bu stda kavusduk ama olmuyor böylee trabzon neyse malatyada odurrr bu halkı küstürmeyinnn…

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  11. Hakan Karakaş dedi ki:
    30 Aralık 2016, 01:40

    Alttan ısıtma olsa kar yapalı on gün oldu Yeni ekilen çimin üzerinde kar ne Gezer.
    Çim ektiniz bari çalışma yapın kök salması için patates yuvası olmasın diye uğraşın.
    Ne çimler de zemin ısıtma var ne statta seyirci tarafında ısıtma var Malatyasporlu taraftarlar olarak donmaya devam edeceğiz.

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  12. Stadımı İstiyorum dedi ki:
    30 Aralık 2016, 01:15

    http://m.haberler.com/samsun-yeni-stat-icin-gun-sayiyor-9111762-haberi/
    Bu hatalar ve ihale rezaleti Samsun da olsaydı.kimbilir neler olurdu.Stada bak bu stadsa bizimki neyyy..Trabzonda veya Eskişehir de vs…olsaydı.Malatya’da herkes sus pus Yönetim susss,taraftar dernekleri susss,STK lar susss,Belediye susss,herkes susss suss …Malatya Malatya Konuşursan bazıları utanacak yazık bence susss…Uyuma Stadına Sahip Çık..

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  13. ÇÖPÇÜ dedi ki:
    30 Aralık 2016, 00:59

    Şöyle olacak, böyle olacak denildi.şehrin çevreyolunda dış görüntüsü sac ve tenekelerin bir araya getirilmesi ile yapılmış..koca bir kütle …Yapılan stadlar içinde biçimsiz tek stad..Yazık ince işleri kalmış,konuya girerken muhteşem eser varmış gibi konuşmaları yokmu..Ayıp be insanların akıllarıyla oynamayın…

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  14. Enes dedi ki:
    29 Aralık 2016, 23:06

    Isitmali degil beyler stat projedeki gibi yapilmadı.
    Ama malatyaya bunuda kazandiranlardan allah razi olsun inonu artik patates tarlasi olmustu.
    Malatyamıza hayirli olur insallah

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  15. mus dedi ki:
    29 Aralık 2016, 20:27

    Bir,an,eve,bitmesini,arz,ediyoruz,emegi,gecen
    Herkese,tesekkur,evediyorum

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  16. Tolga dedi ki:
    29 Aralık 2016, 19:58

    Gardaşım üst kapansa süper olur.imza toplayağ yapsınlar.türkiyede ilk olur

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  17. Eray dedi ki:
    29 Aralık 2016, 19:27

    Maraton a malatyaspor yazilacakmi

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  18. Mert dedi ki:
    29 Aralık 2016, 19:17

    Zeminden isitmaliydi sanirim stad neden çalıstirilip çimlerin zeminle mukavemeti dağa çabuk olması ve uzerindeki karı eritmesi açısından daha yararli olması sağlanmadı

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    1. Cemil Tekr dedi ki:
      29 Aralık 2016, 21:39

      Inşallah ısıtmalı dir bir açıklamada yok

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