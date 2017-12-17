Final

Final

Örnek Resim


Arion

Arion

Malatya Haber -

Stadda Kudüs’e Destek Gösterisi

Stadda Kudüs’e Destek Gösterisi
  • 17.12.2017
  • 1

Süper Ligin 16.haftasında Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray karşılaşmasında, Malatyalı taraftarlar Mescid-i Aksa ile Kudüs direnişinin sembolü olan 16 yaşındaki Filistinli Fevzi El Cüneydi’nin yer aldığı 3 boyutlu bir koreografi gerçekleştirdi.

  Galatasaraylı ve Evkur Yeni Malatyasporlu taraftarlar, karşılaşma öncesi hep birlikte ‘Kahrolsun İsrail’, ‘Filistin’e özgürlük’, ‘Kudüs bizimdir’, ‘Kudüs bizimdir, bizim kalacak’ tezahüratlarını yaptı.

  İki takım oyuncularının sahaya çıktığı esnada, Evkur Yeni Malatyasporlu taraftarlar, üzerinde ‘Kudüs bizimdir’ yazılı Mescid-i Aksa ile Kudüs direnişinin sembolü olan 16 yaşındaki Filistinli Fevzi El Cüneydi’nin yer aldığı 3 boyutlu bir koreografiyi gerçekleştirdi.

  Diriliş müziği eşliğinde gerçekleştirilen koreografi esnasında taraftarlar, ‘Kudüs bizimdir, bizim kalacak’ tezahüratını yaptı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler: /

Yorumlar
  1. Vahap dedi ki:
    17 Aralık 2017, 21:21

    Helal olsun

    Cevapla
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."