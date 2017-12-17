Stadda Kudüs’e Destek Gösterisi

Süper Ligin 16.haftasında Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray karşılaşmasında, Malatyalı taraftarlar Mescid-i Aksa ile Kudüs direnişinin sembolü olan 16 yaşındaki Filistinli Fevzi El Cüneydi’nin yer aldığı 3 boyutlu bir koreografi gerçekleştirdi.

Galatasaraylı ve Evkur Yeni Malatyasporlu taraftarlar, karşılaşma öncesi hep birlikte ‘Kahrolsun İsrail’, ‘Filistin’e özgürlük’, ‘Kudüs bizimdir’, ‘Kudüs bizimdir, bizim kalacak’ tezahüratlarını yaptı.

İki takım oyuncularının sahaya çıktığı esnada, Evkur Yeni Malatyasporlu taraftarlar, üzerinde ‘Kudüs bizimdir’ yazılı Mescid-i Aksa ile Kudüs direnişinin sembolü olan 16 yaşındaki Filistinli Fevzi El Cüneydi’nin yer aldığı 3 boyutlu bir koreografiyi gerçekleştirdi.

Diriliş müziği eşliğinde gerçekleştirilen koreografi esnasında taraftarlar, ‘Kudüs bizimdir, bizim kalacak’ tezahüratını yaptı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi