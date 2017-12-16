“Maç Biletlerinin Tamamı Satıldı”

Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Ziyarette, Battalgazi Belediyesi’nin hizmetleri ve Evkur Yeni Malatyaspor konuşuldu.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, beraberinde kulüp yöneticileri ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü. Burada konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Battalgazi Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nın hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Battalgazi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz bizi misafir ettiği için. Aynı zamanda yeni yeri de çok güzel bir yer olmuş. Allah utandırmasın. Çok güzel bir yer olmuş. Battalgazi ilçemize ve Malatya’mıza çok güzel bir eser olmuş. Bu anlamda kendilerine hayırlı olsuna geldik yönetimdeki arkadaşlarımızla” dedi.

Gevrek, Başkan Gürkan’ın Evkur Yeni Malatyaspor’a verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, “Evkur Yeni Malatyaspor’a vermiş olduğu desteklerden dolayı sayın Selahattin Gürkan’a çok teşekkür ediyoruz. Malatya’mız süper ligde, takım hepimizin takımı. Tabi ki, bizlerde belediye başkanlarımız ile istişarelerde bulunuyoruz takımız için neler yapabiliriz diye? Belediye Başkanımız ile 4 yıldır gelip gidiyoruz, istişarelerde bulunuyoruz. Maddi ve manevi olarak destek veriyorlar, desteklerini bizlerden esirgemiyorlar, bu anlamda kendilerinden Allah razı olsun. Ortak paydamız olan Malatyaspor’umuz Süper ligde. İnşallah her zaman kalıcı oluruz. Malatya’mızın marka değeri olan Malatyaspor’u inşallah daha güzel yerlere taşırız” ifadelerini kullandı.

Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçının biletlerinin bittiğini belirten Gevrek, “Galatasaray ile oynayacağımız maç için biletlerin tamamı satıldı. Taraftarımız büyük bir ilgi gösteriyor. Bizim için önemli bir maç, taraftarımız inşallah stadı dolduracak, şimdiden biletler bitti. Türkiye’de taraftar olarak sekizinci sıradayız. Taraftar olması çok önemli, bu da bizi onurlandırıyor ve gururlandırıyor. Futbol taraftar ile güzel, seyircisi ile güzel, çok güzel bir stadımız var ve stadın dolu olması daha da güzel oluyor” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Malatyaspor’umuzun değerli başkanı sayın Adil Gevrek ve yönetim kurulunu burada görmekten memnun oldum, kendilerine hoş geldiniz diyorum.Tabi nezaket göstermişler ve bize hayırlı olsuna gelmişler. Bu kadar yoğun işleri arasında bu inceliklerinden dolayı kendilerine ve Malatyaspor camiasına teşekkür ediyorum. Adil bey ile uzun zamandan beri sık sık biraraya gelip istişarelerde bulunuyoruz. Adil bey kendileri naif ve kibar bir insandır. Hakikaten Malatyaspor’u çok iyi bir aşamaya getirdi” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un Malatya’nın ortak paydası olduğunu belirten Başkan Gürkan, “Malatyaspor bizlerin ortak paydasıdır ve Malatya’mızın gururudur. Malatyaspor’un başarısında hepimiz gurur duyuyoruz, hepimiz seviniyoruz ve bu sevinci de bütün şehre teşmil ediyoruz. Bu son süreçlerde Malatyaspor’un gerek hakemlerden kaynaklanan, gerekse sahada kaynaklanan olumsuz sonuçlar, Malatya’mızı üzüntüye gark etmiştir. İnşallah Galatasaray maçın da bu üzüntü serisine son vererek, sevinç ve coşkuyu yaşarız. Netice itibari ile ‘büyük takım yoktur, büyük düşünme vardır’ anlayışı içerisinde sahada ki futbolcularımızın ve teknik adamların mücadele ederlerse inşallah başarı kaçınılmazdır diye düşünüyorum. Ben Malatyaspor ve Galatasaray maçında, Malatyaspor’umuza, teknik ekibine ve futbolcularına şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir sonuç olur. Bu yıl sayın başkanında dediği gibi lige adapte olma dönemidir, inşallah bu yıl lige uygun adapte olurlar ve bunu değerlendirirler ve inşallah önümüzde ki dönemlerde daha üst seviyelere tırmanırlar. Ben tekrardan değerli başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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