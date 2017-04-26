Stadın Eksikleri İçin Firmaya Ek Süre

Malatya’nın yeni stadyumunda incelemelerde bulunan TOKi ve Gençlik Spor Bakanlığı heyeti, inceleme sonucu tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için yüklenici firmaya ek süre verdi.

Normal prosedür doğrultusunda Ankara’dan gelen 20 kişilik heyet, tespit ettiği bazı teknik eksiklikleri rapor halinde yüklenici firmaya ileterek tamamlanmasını istedi.

Sıcak su boruları ve bazı teknik konularda görülen eksikliklerin tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 ay sonra tekrar Malatya’ya geleceği belirtilen heyetin, bu kez stadın TOKİ’ye tam kabul anlaşmasını imzalayacağı belirtildi.

Bu arada TOKİ heyeti ile birlikte gelen Gençlik Spor Bakanlığına bağlı heyetin de locaların bölünmesi, canlı yayın sistemi ve tribün ısıtması gibi ek işlerin tespitini yaptığı, stadın TOKİ’ye kabulünün ardından bu işlerin yapımına başlanacağı ifade edildi.

Stadın Kontrol Mühendisi Hurşit Kuşçu tarafından bir Malatya ziyareti esnasında Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’ye iletilen ve bunun üzerine bakanın da durumu Gençlik Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’a taşımasıyla üzerinde çalışılmaya başlanılan eksiliklerin en kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

iha