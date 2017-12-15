Star Wars: Son Jedi
Rey (Daisy Ridley), Jedi dünyasına adım atmıştır. Bu yolda ona yoldaşlık edecek olan Luke Skywalker (Mark Hamill), Leia (Carrie Fisher) ve Finn, Poe gibi arkadaşlarıyla Güç’ün ve geçmişin sırlarını öğrenmek üzere büyük bir maceraya atılırlar.
31 Aralık 2013’te, Yıldız Savaşları’nın 3. üçlemesinin çekileceği, yani 8. ve 9. filmlerin yapılacağı duyurulmuştu. 2017’nin Ocak ayında ise filmin adının Son Jedi (The Last Jedi) olacağı açıklanmıştı.
Vizyon Tarihi: 13 Aralık 2017
Yapımı : 2017 – ABD
Tür : Bilim Kurgu , Aksiyon , Fantastik , Macera
Süre: 152 Dak.
Yönetmen : Rian Johnson
Oyuncular : Daisy Ridley, Domhnall Gleeson, Adam Driver, Oscar Isaac, Billie Lourd
Senaryo : George Lucas, Rian Johnson
Yapımcı : J.J. Abrams, George Lucas
Diğer Adı : Star Wars: Episode VIII, Star Wars 8, Yıldız Savaşları: Bölüm 8
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