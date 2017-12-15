Star Wars: Son Jedi

Rey (Daisy Ridley), Jedi dünyasına adım atmıştır. Bu yolda ona yoldaşlık edecek olan Luke Skywalker (Mark Hamill), Leia (Carrie Fisher) ve Finn, Poe gibi arkadaşlarıyla Güç’ün ve geçmişin sırlarını öğrenmek üzere büyük bir maceraya atılırlar.

31 Aralık 2013’te, Yıldız Savaşları’nın 3. üçlemesinin çekileceği, yani 8. ve 9. filmlerin yapılacağı duyurulmuştu. 2017’nin Ocak ayında ise filmin adının Son Jedi (The Last Jedi) olacağı açıklanmıştı.

Vizyon Tarihi: 13 Aralık 2017

Yapımı : 2017 – ABD

Tür : Bilim Kurgu , Aksiyon , Fantastik , Macera

Süre: 152 Dak.

Yönetmen : Rian Johnson

Oyuncular : Daisy Ridley, Domhnall Gleeson, Adam Driver, Oscar Isaac, Billie Lourd

Senaryo : George Lucas, Rian Johnson

Yapımcı : J.J. Abrams, George Lucas

Diğer Adı : Star Wars: Episode VIII, Star Wars 8, Yıldız Savaşları: Bölüm 8

sinemalar.com