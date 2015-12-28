“Stat Harabe Halde”

Akçadağspor’un kendi sahasında müsabakalara çıktığı Akçadağ Stadı, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün ilgisizliği sebebiyle kaderine terk edildi.

Akçadağ İlçe merkezi Doğu Mahallesi’nde bulunan stadyumun zemini bakımsızlıktan otlak mera görünümüne büründü. Keza stat tribünü de harabe bir halde bulunuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Akçadağspor Kulübü Başkanı İbrahim Coşkun, 4 yıldır stadyumun zemininin futbol oynamaya elverişli olmaması nedeniyle iç saha maçlarını Malatya’da oynamak zorunda kaldıklarını ifade etti. Coşkun, “Konuyu Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Sadi Fındıklı ile görüştük ama bir sonuç alamadık. Yeni sezonda maçlarımızı kendi sahamızda oynamak istiyoruz. İnşallah yetkililer sesimize kulak verir” diye konuştu.