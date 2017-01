STK’lardan Cumartesi Günü Teröre Tepki Mitingi

Malatya’da sivil toplum kuruluşları öncülüğünde terör olaylarına ve terör örgütlerine tepki amaçlı olarak 7 Ocak Cumartesi günü miting düzenlenecek.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Malatya Ticaret Borsası, Malatya Serbest Muhasebeci Mali müşavirler Odası, Battalgazi ziraat Odası, Yeşilyurt Ziraat Odası, Hacı Bektaşı Veli kültür Merkezi Vakfı, Demiryol-iş sendikası Malatya şubesi, Kamu-sen Malatya İl Temsilciliği ve Eğitim-Bir-Sen Malatya Şubesi ve çok sayıda STK’nın katkı ve destekleri ile terör olaylarına ve terör örgütlerine tepki amacıyla 7 Ocak Cumartesi günü öğle namazı sonrasında Soykan Parkı’nda miting düzenlenecek.

Organizasyon adına Malatya Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen basın toplantısında ortak açıklamayı yapan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Ertoç, “Toplumun farklı kesimlerini temsil eden Malatya Sivil Toplum Kuruluşları olarak bugün karşınızdayız. Ülkemiz çok kritik bir süreçten geçiyor. Ülkemiz üzerinde kirli bir oyun oynanmak isteniyor. Sözde birbiri ile ilgisi olmayan PKK, DAEŞ, FETÖ gibi terör örgütlerinin hepsi, aynı dönemde ülkemizi hedef alıyor. Terör saldırıları ile birliğimiz ve beraberliğimiz bozulmak isteniyor. Önce 15 Temmuz darbe girişimi ardından ülkemizin farklı illerinde vatandaşlarımıza, polisimize ve askerimize yapılan hain saldırılar. Nereden ve kimden gelirse gelsin her türlü terörü lanetliyoruz. Bu derece aşağılık ve kahpece bir hainliği dünyada çok az millet yaşamıştır. Ama başaramıyorlar, başaramadıkça da vahşileşiyorlar. Hainler polisimize, askerimize el uzattıkça bu millet polisine ve askerine daha fazla sahip çıkıyor, daha sıkı bağrına basıyor. Hainler saldırdıkça bu millet birbirine daha fazla kenetleniyor. Biz bin yıldır bu topraklardayız. Bin yıldır hainliğin her türlüsünü gördük. Ama bütün hainlerin hesabını da kestik, bu tuzakların hepsini de bozduk. Birlik ve bütünlüğümüze her zaman sahip çıktık. Şer odakları bilmelidir ki; dün olduğu gibi bugün de aziz milletimiz bir olarak, diri olarak, tek vücut, tek yürek ve tek ses olarak tüm kirli planları ve senaryoları boşa çıkaracaktır. Buradan bir kez daha hatırlatıyoruz. Herkesin şunu çok iyi bilmesi lazım: Terör örgütlerinin ırkı, dini, mezhebi, ideolojisi yoktur. Terör örgütleri kendilerini satılığa çıkarmış, kendilerini efendilerine peşkeş çekmiş katil sürüleridir. Devletimiz terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında dünyada eşi görülmemiş bir mücadele veriyor. Elbette bizlere bu acıları yaşatanlardan hesap soracaktır. Vatandaş olarak bizlerin görevi ise bizi teslim almak isteyen teröre karşı tek vücut tek ses, tek yürek olmaktır. Bu süreçte tuzaklara ve provokasyonlara dikkat ederek, oyunlara gelmeyelim. Gerçek vatanseverlik, terörden medet umanların en çok korktuğu şeyi yapmaktır. Yani birlik ve beraberliğimize her zamankinden daha fazla sahip çıkmaktır. Gün bir olma, iri olma, diri olma günüdür. Toplumun farklı kesimlerini temsil eden Malatya Sivil Toplum kuruluşları olarak bizler de bunu yapıyoruz. Ülkemizin birliğine, refahına ve geleceğine sahip çıkıyoruz.” Dedi.

Erkço şunları söyledi, “Şunu da açık şekilde ifade ediyoruz: Terör örgütleri ile arasına mesafe koyamayan, terör örgütü üyelerini şu veya bu bahaneyle barındıran ülkelerin, bu süreçte ne demokrasi, ne hukuk, ne de insan hakları konusunda söyleyecek sözü olamaz. Bizler toplumun tüm kesimleri olarak sonuna kadar devletimizin ve güvenlik güçlerimizin yanındayız, aziz Türk milletimizle birlikteyiz. Başaramadılar, başaramayacaklar. Rabbim vatanını seven her ferdin kuvvetini ve sabrını artırsın, birliğimizi daim kılsın. Hain terör saldırılar da şehit olanlara Allah’tan rahmet, Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Malatya sivil toplum kuruluşları olarak, 7 ocak 2017 cumartesi günü, öğle namazından sonra, tüm Malatya’yı Soykan Meydanında Türk bayraklarıyla, terörü lanetleyen ve kardeşliğimize sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bizim en büyük gücümüz kardeşliğimizdir, birlikteliğimizdir ve beraberliğimizdir. Başka bir Türkiye yok. Terörü lanetleyecek ve vatanımıza sahip çıkacağız. o gün kimseyi ötekileştirmeden tek bir şey söyleyeceğiz teröre karşı, tek vücut, tek yürek, tek ses diyeceğiz.”

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’nde yapılan açıklamada konuşan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin ise, mitingin STK’lar tarafından düzenlendiğini, ancak İl yönetiminin, siyasi partilerin, STK’ların hepsinin bu organizasyonda bir arada olacağını ifade etti.

Keskin, “Mitingimizi Malatya halkı ile beraber yapacağız. Ahmet, Mehmet için değil ülkemize yapılan büyük saldırılara karşı ayakta kalmak için bu organizasyonu yapıyoruz. Malatya öncülük yapan bir ildir. Bugün Malatya ayağa kalkarsa inanıyorum ki Türkiye ayağa kalkar. Malatya’daki bütün Sivil Toplum Örgütleri olarak ve Sayın Valimiz Mustafa Toprak’ın destekleri ile bu organizasyonu yapıyoruz. Teröre Karşı, Tek Vücut, Tek Yürek, Tek Ses olarak bütün Malatya’nın katılacağını bu ülkeye sahip çıkacağını yürekten inanıyorum. Cenabı Allah bu memlekette huzuru, birlik ve beraberliği noksan eylemesin. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. İnşallah terör olayları son olacak. Bu ülkenin birlik ve beraberliğini kimse bozamayacak.” İfadelerini kaydetti.

Keskin, etkinliği katılmak isteyenlerin sadece Türk Bayraklarıyla katılmasını istediklerini ifade ederek, “Gün birlik ve beraberliğimizi gösterme günüdür. Tüm Malatyalıları davet ediyoruz.” dedi.

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi